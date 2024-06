Gera. Beim Public Viewing des Auftaktspiels der Fußball-EM ist ein Mann verletzt worden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Gera.

Beim Public Viewing des Auftaktspiels der Fußball-EM am Freitagabend am Puschkinplatz in Gera ist es nach Angaben der Polizei zu einer Körperverletzung gekommen.

Ein 24-Jähriger hatte gegen 22 Uhr einen anderen 24-Jährigen angesprochen. Nach kurzer Zeit habe der Mann dem anderen seinen Kopf unvermittelt gegen den Kopf geschlagen. Das Opfer erlitt eine Platzwunde über dem rechten Auge und musste zur Behandlung ins SRH-Waldklinikum gebracht werden.

Der Täter erhielt einen Platzverweis sowie durch den Veranstalter ein Hausverbot. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Brand im Kinderparadies

Mehrere Müllcontainer und ein Zaun sind Samstagmorgen gegen 0 Uhr an der Kindertagesstätte „Kinderparadies“ in der Heinrich-Laber-Straße 2 in Gera abgebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, zündeten Unbekannte vier 1100-Liter-Müllcontainer an und flüchteten anschließend.

Der Sachschaden beträgt rund 2200 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red