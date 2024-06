Gera. Außerdem im Polizeibericht: Einbrecher beim Pflegedienst und eine Frau, die unter Drogen wütet und Widerstand leistet

Bei Pflegedienst eingebrochen und Bargeld gestohlen

Gewaltsam haben sich am Wochenende Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Schmelzhüttenstraße in Gera verschafft. Eine Zeugin meldete am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr den Einbruch. Unverzüglich rückten mehrere Einsatzstreifen aus. Über ein Vordach und ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchten sie. Nur wenige Minuten später flüchteten die Einbrecher mit Bargeld in unbekannte Richtung. Die Kripo in Gera ermittelt und sucht nach Zeugen.

Mit Tritten ins Gesicht verletzt

Wegen einer schweren Körperverletzung rückte am Freitagabend, gegen 21.20 Uhr, die Polizei in die Schleizer Straße aus. Vor Ort hätten die Beamten einen 27 Jahre alten Mann angetroffen, der von bislang Unbekannten durch mehrere Tritte im Gesicht verletzt worden sei. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Geraer Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon: 0365 / 8290.

Mädchen verdächtig angesprochen und angefasst

Eine 12-Jährige rief Freitagfrüh die Geraer Polizei um Hilfe, nachdem sie an der Haltestelle in der Geraer Heinrichstraße von einem ihr unbekannten Mann in verdächtiger Art und Weise angesprochen und unsittlich berührt wurde. Mit Bekanntwerden des Tatgeschehens rückten Einsatzkräfte der Geraer Polizei aus. Im Rahmen des Einsatzes konnte schließlich der Täter, ein 22 Jahre alter Mann, laut Polizei ein Deutscher, namentlich identifiziert werden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Unter Drogen aggressiv und mit Widerstand gegen Polizei

Eine 30-Jährige muss seit Montagnacht mit einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes rechnen. Kurz vor Mitternacht beleidigte und bedrohte sie zwei Männer in einer Straßenbahn, als sie mit dieser in Richtung Gera-Lusan unterwegs war. Da sie sich zudem aggressiv verhielt, wurde schließlich die Polizei informiert. Im Rahmen des Polizeieinsatzes leistete sie Widerstand gegen die eintreffenden Polizisten, sodass die im Ausnahmezustand befindlichen und unter Drogen stehende Dame in die Obhut medizinsicher Fachkräfte übergeben wurde.