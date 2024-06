Gera. Wie eine erfolglose nächtliche Suche nach einem 79-Jährigen doch noch einen glücklichen Ausgang fand.

Eine ganze Nacht lang und noch länger hielt ein vermisster 79-jähriger Mann am Wochenende die Polizei und seine Angehörigen in Atem. Der Mann wurde am Freitagabend als vermisst gemeldet, sodass gegen 21 Uhr mehrere Streifenwagen der Polizei zur Suche ausrückten. Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen dauerten die gesamte Nacht an, blieben jedoch zunächst ohne Erfolg.

Am nächsten Morgen melde sich ein Passant und gab an, einen leicht verwirrten Herrn im Bereich des Vereinsheimes im Köstritzer Weg in Gera angetroffen zu haben. Als Polizisten hinzueilten, trafen sie auf den 79-jährigen vermissten Senior. Zum Glück konnte dieser wohlbehalten durch den Passanten aufgefunden und bis zum Eintreffen der Beamten betreut werden. So konnte der Mann zu seinen Angehörigen zurückgebracht werden. Die Geraer Polizei bedankt sich in ihrer Pressemitteilung bei dem Zeugen.