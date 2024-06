Gera. Bei Bauarbeiten wurde in Gera ein verdächtiger Fund gemacht. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Wegen eines vermeintlichen Bombenfundes in Zeulsdorf läuft am Montagnachmittag eine Evakuierungsmaßnahme in Gera. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei bei Schachtarbeiten der verdächtige Fund gemacht worden. Anwohner zunächst in einem 100-Meter-Radius müssen ihre Häuser verlassen.

Eine Aufnahme des gefundenen metallischen Gegenstands auf dem Bildschirm im Einsatzleitwagen vor Ort. © Marcel Hilbert | Marcel Hilbert

Eine Spezialfirma ist unterwegs, um den Fund zu untersuchen. Wir melden, sobald es neue Entwicklungen gibt.

