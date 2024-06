Gera/Weida. Außerdem im Polizeibericht: Zwei Menschen im psychischen Ausdnahmezustand und ein Einbruch in einem Lusaner Kindergarten

Einsatz im Park der Republik

Gera. Gegen 19.30 Uhr rückten am Dienstag mehrere Polizeistreifen zum Platz der Republik in Gera aus, nachdem dort eine körperliche Auseinandersetzung zweier Beteiligter nach einem vermeintlichen Unfall gemeldet wurde. Im Zuge des Einsatzes wurde bekannt, dass es zu verbalen Auseinandersetzungen mehrerer Personen kam, in dessen Verlauf ein 15-Jähriger von einem 21-Jährigen verletzt wurde. Die Verletzungen entstanden nach ersten Erkenntnissen dadurch, dass der 21-Jährige den 15-Jährigen mit dem Außenspiegel seines Opels angefahren habe. Für den Jugendlichen wurde ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung angefordert. Anschließend wurde er seinen Eltern übergeben. Im Zuge des Einsatzes vor Ort kam es durch eine größere Personengruppe immer wieder zu Störungen der polizeilichen Maßnahmen. Straftaten wurden nicht verzeichnet. Die Geraer Polizei ermittelt zum Gesamtgeschehen.

Zwei Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Gera. Ein 34-jähriger KTM-Fahrer kam Dienstagfrüh schwer verletzt ins Krankenhaus. Gegen 6.40 Uhr verlor er im beim Befahren der Kreisstraße 5 in Richtung B2, offenbar im Zuge eines Fahrmanövers, die Kontrolle über sein Gefährt und überschlug sich. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. Am selben Tag, gegen 16.15 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei Am Rusitzer Weg zum Einsatz. Eine 19-Jährige war mit ihrer Kawasaki auf der Kreisstraße unterwegs und geriet kurz nach dem Ortsausgang Rusitz aus ungeklärter Ursache zu weit nach links, verlor die Kontrolle und stürzte. Die verletzte 19-Jährige wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, Telefon: 0365 / 8290.

Frau greift Museumsmitarbeiter an und belästigt Supermarktkunden

Gera. Gleich zweimal sorgte am Dienstag eine 38 Jahre alte, polizeibekannte Frau für Einsätze. Zunächst verhielt sie sich gegen 15 Uhr im Museum in der Greizer Straße unangemessen, griff einen Verantwortlichen nach dessen Aufforderung, das Museum zu verlassen, körperlich an und bespuckte ihn. Kurz darauf belästigte sie in einem Supermarkt in der Stadtrodaer Straße mehrere Kunden und versuchte, eine Sektflasche zu stehlen. Im Zuge des Polizeieinsatzes wurde die 38-Jährige aufgrund ihren psychisch auffälligen Verhaltens in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben.

Brand in leerstehendem Bahnhofsgebäude

Weida. Wegen einer Rauchentwicklung aus dem alten, leerstehenden Bahnhofsgebäude in der Weidaer Bahnhofstraße kamen am Dienstag gegen 14.20 Uhr Polizei und Feuerwehr zum Einsatz. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass kein größerer Schaden entstand. Im Nahbereich stellte die Polizei zwei Jugendliche fest, die nach Polizeiangaben fragwürdige Angaben zum Brandgeschehen gemacht hätten. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde im Inneren des Gebäudes ein Bett angezündet, das letztlich abbrannte. Umliegende Gegenstände oder die Bausubstanz wurden nicht angegriffen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, Telefon 03661 / 6210.

In Geraer Kindergarten eingebrochen

Gera. Unbekannte trieben am Wochenende, im Tatzeitraum zwischen 14. Juni, 16 Uhr und 17. Jun, 5.45 Uhr) ihr Unwesen in Gera-Lusan. Im Visier: ein Kindergarten in der Kiefernstraße. Dort drangen die Täter ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden nach aktuellem Stand mehrere Schlüssel. Den Tätern selbst gelang unerkannt die Flucht. Ein Verantwortlicher des Kindergartens bemerkte den Einbruch am Montagfrüh und informierte die Polizei. Diese sucht Zeugen, Telefon 0365 / 8234 - 1465 entgegen

42-Jähriger randaliert in seiner Wohnung

Gera. Ein 42 Jahre alter Mann, der sich offenbar in einem Ausnahmezustand befand, randalierte am Montag in seiner Wohnung in der Karl-Matthes-Straße, sodass zunächst der Rettungsdienst und in der Folge auch die Polizei zum Einsatz kam. Der Mann beruhigte sich kaum und sollte aufgrund seines Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht werden. Am Ende leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten, sodass er zu Boden gebracht werden musste, erklärt die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik, wo er in die Obhut medizinsicher Fachkräfte übergeben wurde.

Pedelec in Weida gestohlen

Weida. Ein in der Schloßstraße in Weida abgestellter Nissan mit Fahrradanhänger geriet ins Visier von Dieben. Diese machten sich in der Nacht zum Dienstag an dem Fahrradanhänger zu schaffen und stahlen das daran befestigte Pedelec der Marke Profet travel Bike. Die Greizer Polizei ermittelt und sucht Zeugen, Telefon 03661 / 6210.