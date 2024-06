Gera. Gedanken zum Wochenende von Claudia Riedel, Pfarrerin in Gera-Lusan

Am Mittwoch gab es Schulzeugnisse. Schauen Sie die Noten von Ihren Enkeln, oder Ihren Neffen und Nichten an? Früher freute ich mich, wenn meine Großeltern meine Noten würdigten. Für jede Eins gaben sie mir 1 D-Mark und für jede Zwei 50 Pfennig. Das sollte sicher meinen Ehrgeiz ankurbeln.

Jetzt erlebe ich auf der anderen Seite – aus Sicht als Lehrende – wie relativ diese Einschätzungen sind. Und wie intransparent Leistungen beurteilt werden ... Aber – so manch empfundene Ungerechtigkeit schmilzt aus meiner Sicht zu sauren „Lemondrops“, die sich lutschen lassen, wenn ich an Kinder in Ländern wie Bangladesch denke, die putzen und schrubben gehen. Was sie dafür geben würden, wenn sie in die Schule gehen könnten, anstelle arbeiten zu müssen?

Im Buch der Sprüche heißt es: „Bemühe dich nicht reich zu werden, nutze deine Klugheit anders.“ (Spr 23,4) Oder: „Bildung ist viel wichtiger als Geld.“ Einmal habe ich mein Zeugnisgeld gleich gespendet. Lieber wolle ich anderen helfen, als mich an meinen Ärger erinnern. Vielleicht fragen Sie Ihre Enkel, was ihre Herausforderungen in der Schule sind?

Und wenn Sie mögen, spenden Sie „Zeugnisgeld“ für ein gutes Projekt von „Brot für die Welt“- zum Beispiel www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/bangladesch-kinderarbeit/.

Erholsame Ferientage wünscht Pfarrerin Klaudia Riedel.

