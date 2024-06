Gera. Diese Berichte aus Gera haben unsere Leser in der zurückliegenden Woche besonders bewegt

1. Folgenschwerer Unfall an großer Kreuzung in Gera

Am Dienstagvormittag sind sämtliche Lichtsignalanlagen an der Kreuzung Straße des Bergmanns/Dornaer Straße in Gera ausgefallen. Dort hat ein Lkw mit irrtümlich ausgefahrenem Kranaufleger aus Richtung Zentrum/Dornaer Straße kommend beim Durchfahren einen Ampelmast beschädigt. Das ist daraufhin passiert.

2. Mehrere Polizeieinsätze in Gemeinschaftsunterkunft

In den vergangenen Tagen musste die Polizei mehrfach in die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber der Stadt ausrücken. Das ist der Grund gewesen und so haben die Polizeibeamten vor Ort schließlich reagiert.

3. Junges Unternehmerpaar startet in Gera durch

Die Sammelleidenschaft von Menschen in ganz Europa bedienen Dennis Viert und Tabea Friedrich seit 2021 mit ihrem Geschäft „Pokéviert“ online und im eigenen Laden. Das ist dem jungen Unternehmerpaar damit binnen weniger Jahre gelungen und so lautet das Erfolgsrezept des Start-ups in Gera.

4. Bauarbeiten unter Vollsperrung in Gera

Seit Donnerstag, dem ersten Tag der Sommerferien, wird auf dem Stadtring Süd-Ost in Gera auf einer Großbaustelle gebaut. Dafür wurden die Sperrgitter aufgerichtet und die Tangente teilweise gesperrt. Das wird gemacht und so lange sollen die Bauarbeiten unter Vollsperrung auf diesem Abschnitt der Bundesstraße 92 in Gera andauern.

5. Kurz, lokal und heftig: Unwetter in Gera

Niederschläge mit Hagel am Dienstagabend haben in Gera-Langenberg für überflutete Straßen und Schäden in Gärten gesorgt. Das Unwetter im Norden von Gera war nur kurz und lokal begrenzt, dafür umso heftiger zum Erschrecken der Bewohner in dem Geraer Stadtteil.

6. Die schlausten Köpfe von Gera in diesem Jahr

Die 35 besten Absolventinnen und Absolventen der Geraer Schulen in diesem Schuljahr sind traditionell wieder im Rathaus der Stadt ausgezeichnet worden. Außerdem wurden Preise der Von-Wiese-Stiftung verliehen. Diese Schüler haben die besten Abis, Real-, Haupt- und Berufsschulabschüsse in Gera erreicht.

