Gera. Spannender Film, Spenden-Rekord, spezielle Akten und andere Neuigkeiten, die niemand verpassen sollte.

Der Filmclub-Comma zeigt am Donnerstag, 27. Juni sowie am Freitag, 28. Juni, jeweils 20 Uhr den deutsch-italienischen Spielfilm „Der Junge, dem die Welt gehört“ von Regisseur Robert Gwisdek.

Basilio (Julian Pollina) lebt allein in einer verlassenen sizilianischen Villa und schreibt Musik. Er wird von einem mysteriösen Mentor (Denis Lavant) heimgesucht, der ihn dazu antreibt, die „wahre Poesie“ zu suchen. Als Basilio wenig später die ebenfalls mysteriöse Karla (Chiara Höflich) trifft, beginnt sich seine Welt mehr und mehr in ein Gedicht zu verwandeln. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit der französischen Schauspiellegende Denis Lavant. Die Hauptrolle spielt der Schweizer Singer-Songwriter Faber.

Rekordsumme an Spenden

Gera. Im Rahmen des Eröffnungskonzertes für die Fête de la Musique am vergangenen Donnerstagabend in der Johanniskirche Gera haben die Besucher für das Kammerstreichorchester Gera insgesamt 2.353 Euro gespendet. Bezogen auf alle bisherigen Eröffnungskonzerte sei das ein neuer Spendenrekord, gab Lothar Hoffmann, Initiator der Fete, dazu bekannt.

Möglichkeit zur Akteneinsicht

Gera. Das Stasi-Unterlagen-Archiv Gera bietet am Donnerstag, 27. Juni, von 11 Uhr bis 15 Uhr, in den Gera Arcaden, 1. Obergeschoss, wieder die Möglichkeit, sich rund um das Thema Akteneinsicht beraten zu lassen und einen Antrag zu stellen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstelle sind vor Ort und erläutern die Regelungen zur Akteneinsicht und helfen bei der Antragstellung. Dafür ist ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass) notwendig.

Interessierte können an diesem Tag auch die Ausstellung des Bundesarchivs Wolf Biermann – „ein einsamer Deutscher“ zu besichtigen. Sie berichtet von der Zeit seiner Ausbürgerung 1979 und zeigt Auszüge aus MfS-Akten (Ministerium für Staatssicherheit) Zusätzlich stehen Module der Ausstellung „Die Stasi“ zum Thema Grenze zur Ansicht bereit.

Selbsthilfegruppe trifft sich

Gera. Die Selbsthilfegruppe Darmerkrankungen / Stoma trifft sich am Dienstag, 25. Juni, von 13.30 Uhr bis 15 Uhr in der Geraer Ehrenamtszentrale am Kornmarkt.

Diskussionsrunde mit Verein

Gera. Der Rotfuchsförderverein Gera/Altenburg lädt ein zum Thema und Gespräch: Woher kommt die Gefahr? Aus dem Osten oder aus dem Westen? Referent ist Thomas Elstner. Die Veranstaltung findet am Samstag, 29. Juni, um 14 Uhr in der Gaststätte Steinweg 1, in Gera statt. Gäste willkommen.

