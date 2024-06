Gera. Die Polizei Gera ermittelt wegen mehrerer Einbrüche und einer körperlichen Auseinandersetzung.

In der Gebrüder-Häußler-Straße in Gera kam es Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben fuhr zunächst ein Rettungswagen einem Ford hinten auf. Infolgedessen wurde dieser mit einem anderen Ford und einem VW zusammengeschoben. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Unfallstelle wurde über längere Zeit gesperrt. Zum Unfallhergang ermittelt nun die Geraer Polizei.

Drei Männer angegriffen

Zwischen mehreren Personen kam es am frühen Sonntagmorgen in der Wiesestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Laut Polizei griffen zwei Männer drei Kontrahenten an. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Täter konnten gestellt werden. Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den Hintergründen wurden aufgenommen.

Mehrere Einbrüche

In der Nacht auf Freitag drang ein bisher unbekannter Täter in eine Wohnung im Erdgeschoss in der Liselotte-Herrmann-Straße ein und entwendete Tabakwaren. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand ein Sachschaden am Objekt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen (Bezugsnummer 0160077/2024).

Ein weiterer Einbruch fand zwischen dem 15.06. und 22.06. in ein Einfamilienhaus in der Beerwalder Straße in Großenstein statt. Es wurde unter anderem ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Angabe der Bezugsnummer 0161103/2024.

Mutmaßlicher Ladendieb erwischt

Ein 18-Jähriger soll am Samstag in einem Modegeschäft in der Heinrichsstraße mehrerer Kleidungsstücke im Wert von über hundert Euro entwendet haben. Der Ladendetektiv stellten den mutmaßlichen Dieb. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Keller aufgebrochen

Ein unbekannter Täter drang zwischen dem 18.06. und 23.06. in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Rothe-Straße in Gera ein und brach mehrere Kellerabteile gewaltsam auf. Ob der Täter was erbeutet hat, werde derzeit noch ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Geraer Polizei entgegen (0161609/2024).

Misslungene Einbrüche

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Sporthalle in der Debschwitzer Straße einzudringen. Einen ähnlichen Einbruchsversuch gab es zwischen dem 08.08. und 21.06. auf ein Fundbüro am Handwerkerhof in Gera. In beiden Fällen scheiterte der Täter, hinterließ aber einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kripo Gera ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

