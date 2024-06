Gera. Sommerfest, Sommerschau, Sommerkino und Sommerrock in der wärmsten Zeit des Jahres.

Am Samstag, dem 29. Juni, veranstaltet der Kultur- und Heimatverein Leumnitz zwischen 15 und 19 Uhr sein Sommerfest. Dieses findet auf dem Gelände der Leumnitzer Kirche St. Peter statt. Gäste können sich auf Livemusik, Handwerkskunst und selbstgebackenen Kuchen freuen. Die Orgel wird erklingen, das Kirchengebäude kann erkundet werden. Gegen 17.30 Uhr wird Pfarrer Frank Hiddemann eine Andacht zu Ehren von Apostel Peter halten, musikalisch begleitet von Kirchenmusik und einer Serenade. Alle Einnahmen werden für den Erhalt der Kirche eingesetzt. Parkplätze sind begrenzt vorhanden.

Metal-Konzert im Club

Gera. Die Band Fall of Serenity - eine deutsche Melodic-Death-Metal-Band aus Thüringen und Sachsen - gastiert am Samstag, 29. Juni im Geraer Club Trash. Beginn ist um 19 Uhr.

Neues im Metropol-Kino

Gera. Neue Leinwandstreifen und weitere Zusatzvorstellungen bietet das Metropol Kino in Gera für die neue Kinowoche an.

„Daddio - Eine Nacht in New York“: Sie will vom Flughafen nach Hause, er ist der Fahrer, dann gibt es Stau und die beiden haben viel Zeit, sich kennenzulernen. Dakota Johnson und Sean Penn sind in einem Kammerspiel zu erleben, das fast ausschließlich in einem New Yorker Taxi stattfindet.. Für Liebhaber des französischen Kinos könnte „Die Gleichung ihres Lebens“ das Richtige sein. Darin geht es um eine junge Mathematikerin, die sich in dieser Männerdomäne an der Uni zu behaupten versucht, zunächst aber an ihren eigenen Ansprüchen scheitert. Der neue MEHRfilm nähert sich der österreichischen Malerin, Medienkünstlerin und Professorin Maria Lassnig (1919 – 2014). Birgit Minichmayr spielt in „Mit einem Tiger schlafen“ diese Frau in allen Stadien ihres Lebens, sozusagen von der Wiege bis zur Bahre. Aufgrund großer Nachfrage zeigt das Metropol den MEHRfilm der letzten beiden Wochen in weiteren Zusatzvorstellungen: „Golda – Israels eiserne Lady“ läuft am Sonntag und am Mittwoch. Neu im KinderKino ist der deutsche Anmationsfilm „Elli – Ungeheuer geheim“, in dem das kleine Gespenst Elli in großen Schwierigkeiten steckt, die sie mithilfe ihrer neuen Freude aber meistert.Auch „Max und die wilde Sieben – Die Geisteroma“ ist wieder im Kinderprogramm sowie einige andere Kinderfilme der letzten Wochen. Diese können auch außerhalb des regulären Programms für Kindergruppen gebucht werden - per Mail an: info@metropolkino.gera.de.

Poesie trifft Pinsel

Gera. Bereits seit mehreren Jahren stellt das Staatliche Schulamt in seinen Räumen Werke schulischer und außerschulischer Künstler und Kulturschaffender aus. Derzeit gibt es in der 1. Etage des Schulamtes (Hermann-Drechsler-Str. 1, Haus 4) erstmalig eine Kombination von Gedichten und passenden Illustrationen zu sehen. „Durch das Alltägliche fließt die Essenz des Lebendigen.

Ausstellung in der 1. Etage des Staatlichen Schulamtes Ostthüringen. © Schulamt Ostthüringen | Schulamt Ostthüringen

Wer genau hinschaut, findet Wunderliches und Wunderbares, Schönes und Romantisches, Witziges, Trauriges und Nachdenkliches“, so führt der Pädagoge, Autor und Dichter Karl Porges die Ausstellung ein. Hier werden seine humorvollen und nachdenklichen Gedichte über Mensch und Natur durch dazugehörige Illustrationen der Psychologin Viktoria Munk-Oppenhäuser „verpinselt“. Sie möchten dazu einladen, auch in einem vollen Alltag die eigenen Talente zu pflegen und zur Erheiterung anderer zu feiern. Die Ausstellung wird bis Mitte August zu sehen sein. Interessierte werden gebeten, ihren Besuch im Sekretariat anzumelden.

