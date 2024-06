Gera.. Das Kinder- und Familienfest im Historischen Bahnbetriebswerk war am 1. Juni verschoben worden und wird nun nachgeholt. Das ist unterm Wasserturm geplant:

Kinder kann man an mehr als einem Tag im Jahr hochleben lassen. Auch an mehr, als den zwei offiziellen Kindertagen am 1. Juni und 20. September. So zumindest könnte eine Lesart lauten, dass am kommenden Wochenende ein großes Kindertagsfestival in Gera geplant ist – auch wenn der eigentliche Grund ganz nüchtern in der wetterbedingten Verschiebung des Festes am ersten Juni-Wochenende liegt. Also gibt es am 29. und 30. Juni den zweiten Anlauf für das Familienfest bei freiem Eintritt im Historischen Bahnbetriebswerk, im „Garten am Gleis“ unter dem markanten Wasserturm.

Los geht es am Samstag und Sonntag jeweils 13 Uhr und es warten unter anderem verschiedene Hüpfburgen, Kinderschminken, ein Seifenbalsen-Areal, Dosenwerfen, Armbrustschießen mit dem Volk von Caraslan, Mitmach-Kindertanzen, eine Mal- und Bastelstrecke und viele weitere Mitmachangebote auf die Kinder. Drehorgel-Klaus begrüßt die Gäste am Samstag, die Kahuna Sports Company ist ebenfalls mit einem Stand am Start.

An beiden Tagen gibt es einen Tauziehwettbewerb, für den sich Teams ab fünf Mitgliedern an den Veranstaltungstagen an der Bühne melden können. Am Samstag steigt ab 16.30 Uhr eine Seifenblasen-Teenie-Disco, am Sonntag ab 16 Uhr für die noch Kleineren eine Kinderdisco.

Schlagertanz wird integriert und ebenfalls eintrittsfrei

Ursprünglich für das Wochenende geplant war eine Schlagerparty, sagt der Geraer Veranstalter Jörg Eddel, der das Gelände in diesem Sommer bespielt. Und diese Schlagerparty findet auch statt und bildet nun den Abschluss des Samstags. Ebenfalls bei freiem Eintritt kommen sowohl ab 20 Uhr die Fans des „klassischen Schlagers“ auf der Festwiese auf ihre Kosten, wo zu späterer Stunde auch ein Roland-Kaiser-Double auftritt, als auch Fans von Malle- und Party-Schlager, die es ab 18 Uhr neben Hits aus den 80-ern, 90-ern und 2000-ern auf einem zweiten Floor auf die Ohren gibt. Gegen 22.30 Uhr sind am Samstag ein Feuerwerk und eine LED-Show geplant.

Am Sonntag gibt es neben dem Festbetrieb unter anderem Livemusik von Martin Goldhardt und der Elsterrockband. Ab 14 Uhr soll außerdem Ponyreiten angeboten werden. Von 17 bis 19 Uhr steigt im Areal „Garten am Gleis“ eine Schaumparty.

Parken, sagt Eddel, können Besucher am Nettoparkplatz gegenüber dem Finanzamt. Der Zugang zum Veranstaltungsgelände ist auf der gegenüberliegenden Seite der Theaterstraße, wird aber auch ausgeschildert. Auch die Parkplätze am Hofwiesenpark seien nicht aus der Welt, sagt der Veranstalter, der auf viele Familien und ein buntes Fest hofft.

