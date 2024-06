Gera. Warum ein Feld der Agrargenossenschaft Kauern für zwei Tage geschlossen bleibt. Wann Selbstpflücker wieder ernten können.

Selbstpflücker der roten süßen Früchte auf dem Meilitzer Feld müssen sich etwas gedulden: Dieses Erdbeerfeld der Agrargenossenschaft Kauern muss für zwei Tage geschlossen bleiben. Der Grund: Dort müssen erst neue Früchte reifen. Am Donnerstag, 27. Juni, öffnet das Feld dann wieder für Interessierte. Ab 7 Uhr darf erneut gepflückt werden. Das Feld in Naulitz ist dagegen an allen Tagen geöffnet.