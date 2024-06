Gera. Wanderung für Familien, Lesung für Krimi-Fans und weitere Termine, die niemand verpassen sollte.

Im Rahmen des Wettbewerbs Flusstagebuch sind Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern oder Großeltern an die Weiße Elster zu einer erlebnisreichen Flusswanderung eingeladen. Die Wanderung findet am Donnerstag, 27. Juni, um 15 Uhr in Bad Köstritz statt. Treffpunkt ist das Wehr in Bad Köstritz. Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es wird um Anmeldung unter Telefon: 0151-12818816 gebeten.

Bei der kurzweiligen Tour wird erforscht, wie schnell der Fluss an verschiedenen Stellen fließt. Im Wasser suchen die Teilnehmer nach Wassertieren wie Insektenlarven, Schnecken oder Käfer mit Kescher und Lupe. Dabei können sie auch erfahren, welche Rolle Inseln, Kiesbänke und Uferabbrüche für Tiere in und am Wasser spielen.

Die Ferien bieten sich an, Teil des aktuell laufenden Flusstagebuch-Wettbewerbs Weiße Elster 2024 zu werden. Kinder, Jugendliche und Familien, die ein Tagebuch zu Fluss einreichen, können eine Schlauchbootfahrt gewinnen. Teilnahmebogen und Tipps finden sich auf blickpunkt-elster.de. Einsendeschluss ist der 31. August. Der Wettbewerb wird von der Thüringer Landgesellschaft mbH ausgelobt und vom Naturfreunde Thüringen unterstützt..

Buchlesungen über wahre Kriminalfälle

Gera. Am Samstag, dem 29 . Juni, liest der Rudolstädter Schriftsteller und Archivar Frank Esche aus seinen drei Bänden „Thüringer Mord-Pitaval“ über Kriminalfälle aus fünf Jahrhunderten. Die zwei Lesungen findet um 10 Uhr und um 13 Uhr im Stadtarchiv Gera in der Gagarinstraße 99 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Autor den von ihm analysierten Mordfällen aus Gera und der näheren Umgebung sowie besonders brisanten Fällen, die weit über die Landesgrenzen Thüringens hinaus Beachtung erfuhren. Auch seine Recherchewege in den verschiedenen Archiven sowie die von ihm ausgewerteten Quellen stellt der Kriminalautor in seiner Buchlesung vor. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht für Interessierte die Möglichkeit, sich im Rahmen einer kurzen Magazinführung über die Arbeit des Stadtarchivs Gera zu informieren.

Kirchweihgottesdienst in Dorna

Dorna. Die Kirchgemeinde Dorna lädt zum Kirchweihgottesdienst am Gedenktag St. Petri ein. Dieser findet am Samstag, dem 29.Juni, um 15.30 Uhr statt. Den Gottesdienst leitet Pfarrer Frank Hiddemann; die Orgel wird erklingen.

In diesem festlichen Rahmen soll die Altar-Spender-Tafel enthüllt werden. Viele haben dieses Projekt vor Jahren mit großen und kleinen Beträgen finanziell unterstützt. Die Voruntersuchung für die Altarrestaurierung fand 2018 statt. Ab 2019 sammelte die Kirchgemeinde Spenden und in den Jahren 2020 und 2021 erfolgte die Restaurierung in zwei Bauabschnitten. Nach Einbau einer neuen Mensa folgte im September 2021 die festliche Altarweihe.

Der Newsletter für Gera Alle wichtigen Informationen aus Gera, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum Kirchenkaffee eingeladen. Ein weiteres Bonbon an diesem Tag ist das frisch restaurierte Vortragekreuz. Es war sehr zerstört und in einem schlechten Zustand. Nun kann die Kirchgemeinde dieses wieder nutzen. Diese Tradition war in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gegenwärtig, wird nun aber neu belebt.

Auch eine Kirchturmbesichtigung ist geplant – diese hat mit einer neuen Spendenaktion für die St. Petri Kirche zu tun - über diese wird an diesem Tag erstmals informiert.

Fahrt zu vier außergewöhnlichen Orgeln

Gera. Aufgrund der großen Nachfrage unternehmen die Gästeführer der Stadt Gera wieder eine Fahrt zu vier besonderen Orgeln in Ostthüringen. Unsere Region ist reich an Kirchen und bedeutende Orgelbauer wie Gottfried Silbermann, der herzogliche Hoforgelbauer Tobias Heinrich Gottfried Trost oder Christian Ernst Friederici haben hier gearbeitet.

Die Orgeltour beginnt mit dem Spiel an der Silbermann-Orgel in Ponitz und führt dann weiter in die Schlosskirche Altenburg mit der Trost-Orgel. In Altenburg ist Zeit für ein individuelles Mittagessen oder einen Stadtbummel. Anschließend geht es weiter nach Weißig, um dort den Klängen der Friederici-Orgel zu lauschen. Den Abschluss bildet die Röver-Orgel in der Salvatorkirche in Gera.

Die Tour wird von Gästeführer Alexander Jörk geleitet. Er wird auch zwei Orgeln wunderschöne Klänge entlocken.

Treffpunkt: 27. Juli, um 9 Uhr Heinrichstraße, Bussteig „R“, Rückkehr gegen 17 Uhr

Tickets können unter Tel. 0175-5281949 oder unter karin.schumann@gmx.de, in der Gera Information Tel. 0365-8381111 und in Brendel`s Buchhandlung erworben werden.

Erfolgreiches Bummi-Sportfest in Weida

Weida. Unterm „Regenbogen“ hat der Sieger des Bummi-Sportfestes auf dem „Roten Hügel“ gefeiert - denn die gleichnamige Kindertagesstätte aus Niederpöllnitz stand ganz oben auf dem Treppchen. Platz 2 und 3 belegten die Kindergärten aus Wildetaube und Burkersdorf, gefolgt von 13 weiteren Teams aus der Region, teilt die Stadtverwaltung Weida mit.

Impressionen vom 27. Weidaer Bummi-Sportfest. © Stadtverwaltung Weida | Stadtverwaltung Weida

Gewinner waren am Ende alle, nicht nur die Veranstalter, der Kreissportbund Greiz, die Stadt Weida und der FC Thüringen Weida, sondern vor allem die Kinder, deren Eltern, Großeltern und Geschwister. Einige der zahlreichen Fans outeten sich sogar als ehemalige Bummi-Sportler. Kein Wunder, denn die Veranstaltung fand nun schon zum 27sten Mal in Weida statt. Eine Neuauflage werde es auch im nächsten Jahr geben“, versichert der Stadtsprecher und schickt voraus: „...dann vielleicht mit einer neuen Beschallung, denn die Tontechnik blieb der einzige Regentropfen unterm ‚Regenbogen‘.

red