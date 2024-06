Gera. Führung, Fußballtreff und weitere Nachrichten, die niemand verpassen sollte.

Am Sonntag, den 30. Juni, lädt Gästeführerin Marion Walter zu einer einstündigen Führung durch das Henry Van de Velde-Museum Haus Schulenburg sowie einen Streifzug durch den Villengarten ein. Im Anschluss kann die Sonderausstellung „Glas-Kunst und Blumenbilder“ individuell besichtigt werden.

Die Karten für Eintritt und Führung können an der Museumskasse erworben werden. Treffpunkt: 14 Uhr, Innenhof Haus Schulenburg.

Kunst und Nachhaltigkeit

Gera. Am Freitag, dem 28. Juni, findet um 16 Uhr die Ausstellungseröffnung „Kunst und Nachhaltigkeit“ eines deutsch-polnischen Kunstprojektes in der Kunstschule Gera, Häselburg statt.

Um junge Menschen für das Thema „Nachhaltigkeit“ zu sensibilisieren, ist eine Gruppe von deutschen und polnischen Jugendlichen aus Gera und seiner Partnerstadt Skierniewice für einen Kunstworkshop mit dem Thema „Experiment Austausch“ zusammen gekommen. Kooperationspartner im Projekt sind das Kulturzentrum in Skierniewice und die Kunstschule Gera. In den Kunst-und Kreativworkshops und in Dialogen mit Experten lernen die Jugendlichen aktuelle und innovative Ansätze kennen, die sich mit klimafreundlichen Konsum-Alternativen beschäftigen. Die Exponate werden in einer Wanderausstellung vorgestellt.

Landtagsabgeordneter mit Infostand

Gera. Am Samstag, dem 29. Juni, von 10 Uhr bis 12 Uhr wird der Landtagsabgeordnete der Linken Daniel Reinhardt einen Infostand durchführen. Vor dem Stadtmuseum können sich Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit des Abgeordneten informieren.

Weidaer Fußballtreff

Weida. Der Weidaer Fußballtreff war erneut ein voller Erfolg … und die Veranstalter, der FC Thüringen Weida und die Stadt Weida, gehen als „Unwetter-Besieger“ vom Platz. Der Mut und der enorme Aufwand der vielen freiwilligen Helfer und Sponsoren wurde belohnt: 28 von 36 Mannschaften in acht Altersklassen trugen ihre Spiele aus.

Impressionen vom 32. Weidaer Fußballtreff © Stadtverwaltung Weida | Stadtverwaltung Weida

Auftakt war ein Höhepunkt: Der FC Thüringen Weida gewinnt vor knapp 700 Zuschauern mit 2:0 gegen Wismut Gera in der Verbandsliga. An den nächsten Tagen ging das Juniorenturnier erfolgreich über die Bühne. Das D-Junioren-Turnier beispielsweise gewinnt der SV Blau Weiss Bürgel vor dem SV Schmölln und dem Lusaner SC. Und weil auch noch das Vorspiel der Bambinis am Freitag, das Punktspiel der A-Junioren am Samstag wenigstens bis zur Halbzeit und das Punktspiel der B-Junioren am Sonntag „über die Bühne gingen“, lässt sich wieder einmal mehr von einem gelungenen 32. Weidaer Fußballtreff sprechen.

