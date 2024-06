Gera. Ein seltener gefiederter Gast verirrte sich am Donnerstagnachmittag in den Innenhof des Pressehauses unserer Zeitung.

Eigentlich ist der Innenhof unseres Pressehauses in der Geraer Innenstadt – zu unserem Leidwesen – fest in Tauben-Hand. Womöglich waren die es auch, die am Donnerstagnachmittag einen besonderen gefiederten Gast an die Redaktionsfenster lockten. Ein Wanderfalke hatte sich in den engen Innenhof verirrt und sprang beziehungsweise flog etwas unkoordiniert von Fenster zu Fenster der verschiedenen Etagen.

Dass es sich bei dem beringten Besucher um einen Wanderfalken, noch dazu einen jungen aus diesem Jahr, handelt, das konnte Bernd Rieger anhand von Fotos sehr schnell sehr sicher identifizieren. Er ist Falkner und für die Stadt als Tierretter für Greifvögel im Einsatz, speziell für Falken und Eulen. An ihn hatte uns Steffen Horn vom Tierpark Gera auf Anfrage verwiesen. Einen Tierrettungseinsatz brauchte es allerdings nicht, der Falke fand noch am Nachmittag selbst den Weg heraus aus dem Innenhof.

Wildes Gera

