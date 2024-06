Mitte 2020 startete die Verbraucherzentrale Thüringen in Gera-Bieblach das Projekt „Verbraucher stärken im Quartier“. Seither sind Miriam Gese (links) und Christine ten Venne in ihrem Büro in der Leuchtenburgstraße Ansprechpartnerinnen für die Bürger rund um Verbraucherschutzfragen. (Archivfoto) © Peter Michaelis | Peter Michaelis