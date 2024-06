Gera. Unter Drogen, über Demokratie, mit Sehnsucht, von Vollsperrung und weiteren Neuigkeiten

Bei einer Verkehrskontrolle in der Joliot-Curie-Straße in Gera am Donnerstag gegen 8 Uhr, reagierte ein Drogenschnelltest bei einem 47-jährigen VW-Fahrer positiv auf Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, teilte die Geraer Polizei mit. Bestätigt sich der Anfangsverdacht, drohen 500 Euro Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Eine Leichtverletzte nach Kollision

Gera. Am Donnerstag, 16.30 Uhr, kollidierten im Köstritzer Weg zwei Autos miteinander, wobei eine 41-Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Eine 74-jähre Kia-Fahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kia der 41-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zum Unfallgeschehen ermittelt die Geraer Polizei.

Bahnübergang in Weida gesperrt

Weida. In der Zeit vom 1. bis 2. Juli sowie vom 9. bis 13. Juli ist in Weida der Bahnübergang Gräfenbrücker Straße voll gesperrt. Die Sächsische Bau Firma führt im Auftrag der Deutschen Bahn Arbeiten am Bahnübergang durch. Während der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Gräfenbrück (vom 3. bis 8. Juli) wird der Bahnübergang halbseitig mit Lichtsignalanlage passierbar sein. Die Umleitung erfolgt analog der Umleitung der Vollsperrung in Gräfenbrück. Der Fußgängerverkehr ist jederzeit möglich, informiert das Landratsamt Greiz.

Gera grüßt Bella Italia

Gera. Das Theater Altenburg Gera lädt in diesem Jahr erstmals zu einem stimmungsvollen Classic Open Air in das Hofgut Gera ein. Unter dem Titel „O Sole Mio – Eine neapolitanische Nacht“ wird das Publikum am Sonntag, dem 4. August, in das Sehnsuchtsland Italien entführt. Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera sowie Sängerinnen und Sänger des Musiktheaterensembles unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein, der auch moderierend durch den Abend führen wird, verwandeln das Hofgut in Gera in eine mediterrane Piazza Grande. Das Publikum kann sich auf berühmte Schlager wie „O Sole Mio“, das neapolitanische Volkslied „Funiculì, funiculà!“ –, Opernmelodien von Rossini und Verdi, romantische Balladen wie „Torna a Surriento“ und feurige südeuropäische Klänge freuen. Das musikalische Programm beginnt um 18 Uhr.

Nächste Demokratie-Förderrunde

Gera. Vereine oder Verbände sind wieder aufgerufen, selbst aktiv zu werden und ihre Projektideen zur Förderung bei „Demokratie leben!“ in Gera einzureichen. Bewerbungsschluss für die vierte Förderrunde ist der 16. August. Das Antragsformular zur Durchführung eines Einzelprojektes kann auf der Internetseite der Partnerschaft für Demokratie in Gera (PfD) unter www.demokratie-leben-gera.de heruntergeladen werden. Dort finden Interessierte auch den „Finanzplan“, die „Datenschutzerklärung“ sowie das Formular „Hinweise zur Umsetzung und Kontoverbindung“. All diese Formblätter und der Nachweis der Gemeinnützigkeit sind für einen erfolgreichen Projektantrag auszufüllen und einzureichen. Die externe Koordinierungsstelle hilft allen Interessierten.

Der digital ausgefüllte Antrag sowie alle dazugehörigen Formblätter können per Mail an „ehrenamtszentrale@gera.de“ oder „info@demokratie-leben-gera.de“ gesandt werden. Nach dem digitalen Versand müssen der Antrag und die Formblätter ausgedruckt, unterschrieben und per Post an: Stadtverwaltung Gera - Abteilung Sport, Ehrenamt und Städtepartnerschaften, Ehrenamtszentrale der Stadt Gera gesandt werden.

Weitere Nachrichten aus der Stadt Gera

red