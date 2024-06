Gera. Diese Nachrichten aus Gera haben unsere Leser in der zurückliegenden Woche besonders bewegt

1. Cleverer Schachzug eines Unternehmens

„Wir schließen das Kapitel – Radwelt Gera“ - dies war eine der Schlagzeilen, mit denen das 2008 gegründete Unternehmen Radwelt Gera vor Kurzem in den Sozialen Medien auf sich aufmerksam machte. Was sich hinter der Aussage verbirgt, die hohe Wellen schlug, erzählt René Hartmann, einer der drei Geschäftsführer.

2. Wieder im angestammten Haus

Kinderlachen schallt wieder durch den Garten des Hauses „Am Maulwurfshügel“. Lotta, Willi und die anderen sind zurück in ihrem Kindergarten im Geraer Ortsteil Westvororte, haben ihr Domizil in Scheubengrobsdorf, gleich hinter der Grundschule Saarbachtal, wieder in Beschlag genommen. Alles ist neu und schick.

3. Mozart lockt als Leckerei

Der Laden an der Ecke Kleine Kirchstraße/Johannisstraße in Gera hat neue Besitzer. Die beiden Inhaberinnen wollen in ihrem Lokal mit Schlemmereien verführen - und mit „Mozart“. Dabei ist das österreichische Genie „Mozart“ ist nicht nur der Namensgeber des Cafés, sondern steht auch für eine Leckerei - und für die Nähe zum Musikgymnasium Rutheneum.

4. Das Hobby zum Beruf gemacht

Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und sich bis zum Weltmeistertitel getanzt. Vor sieben Jahren gründete Bea Glombitza ihren Tanz-Verein. Dieser zählt mittlerweile 350 Mitglieder. Dabei tragen alle Tanzgruppen den Namen Gera in sich: Geralinos, Geradlinig, Ungerahmt, Geradeaus und dergleichen. Es gibt Turniertänzerinnen, Kindertanzen und sogar eine Warteliste: Das Eltern-Kind-Turnen ist begehrt.

5. Politikerversprechen zum Batterie-Recycling

Ernste Gesichter in der Chefetage der Electronicon Kondensatoren GmbH in Gera, als der Thüringer Wirtschaftsminister auf seiner Sommertour vorbeikommt. Anlass ist die Drohung des Geraer Unternehmens, sich zurückzuziehen, wenn der Batterie-Recyclingpark Thüringen im Industriegebiet Gera-Cretzschwitz gebaut wird. Die Stimmung ist angespannt. Wolfgang Tiefensee versteht das Problem und gibt in Gera eine Versicherung ab.

6. Einschränkungen statt Vollsperrung

Ab Juli wird die Bundesstraße 92 in der Vogtlandstraße zur Großbaustelle. Der Zweckverband Mittleres Elstertal will einen Mischwassersammler erneuern, der unter der Straße liegt. Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon in diesem Monat starten, während zeitgleich eine Menge andere Baustellen die Kraftfahrer auf die Probe stellen. Baustart in der Vogtlandstraße wird nun am 8. Juli sein. Statt einer Vollsperrung gibt es einige Einschränkungen.

