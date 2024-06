Gera. Chancen in den ersten 15 Minuten, aberkannte Tore, wetterbedingte Spielunterbrechung - die Fans in der LVM Arena in Gera werden auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitgenommen.

Gute Stimmung von Beginn an in der LVM-Arena in Gera. Einen deutschen Sieg gegen die Dänen bei der Fußball-EM im eigenen Land haben die meisten Besucher des großen Public Viewing im Geraer Stadtzentrum erhofft. Sie wurden nicht enttäuscht.

Impressionen vom Public Viewing in der LVM-Arena in Gera beim EM-Spiel Deutschland - Dänemark. © Funke Medien Thüringen | Christiane Kneisel

