Gera. Bis zum Ferienende laufen die Sanierungsarbeiten auf der Südost-Tangente in Gera. Jetzt hat sich die Zufahrt zur Naulitzer Straße geändert.

Auf dem gesperrten Südost-Stadtring in Gera laufen weiterhin die Arbeiten zur Straßensanierung. Allerdings hat sich die Verkehrsführung in diesem Abschnitt geändert. Die Sperre direkt am Abzweig Thränitz/Zschippern ist seit Freitagabend, 28. Juni, aufgehoben. Seitdem ist aus dieser Richtung kommend die Fahrt bis zur Kreuzung Naulitzer Straße/Gewerbegebiet Leumnitz möglich. Dagegen ist die Zufahrt zur Naulitzer Straße aus Richtung Straße des Bergmanns kommend nicht mehr möglich.

Der Verkehr wird per Ampel wechselseitig über eine Fahrbahnspur geleitet. © Funke Medien Thüringen | Christiane Kneisel

Auf der Zaufensgraben-Brücke wird der Verkehr per wechselseitiger Ampelregelung kurzzeitig auf eine Spur geleitet. Die Naulitzer Straße bleibt weiterhin Sackgasse.