Vermieterin Silvia Hug übergibt am 1. Juli den Schlüssel für das Eiscafé in Gera Untermhaus an Roop Lal Momi. Der Geschäftsmann aus Ronneburg führt das Eiscafé weiter und hält schon die druckfrische Eiskarte in der Hand. © Funke Medien Thüringen | Christiane Kneisel