Am ersten "Heimat-Shoppen" am 9. und 10. August in Gera beteiligen sich auch einige Einzelhändler auf der Sorge. Darunter das seit 1945 ansässige Geschäft Mode Korn. Vor dem Laden mit Shopping-Tüten: Der Chef Karl-Heinz Hockauf mit den Mitarbeiterinnen Jana Maar (links) und Dagmar Roßmann. © Angelika Munteanu