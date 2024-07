Gera. Nach dem Brand einer Gartenlaube ermittelt die Kripo. Außerdem war ein Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs. Einen Führerschein hatte der Mann jedoch nicht. Die Meldungen.

Brand einer Gartenlaube

Teile einer Gartenlaube in einer Gartenanlage in der Salzstraße in Gera gerieten am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr in Brand. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von über tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Feuer konnte durch die herbeigerufenen Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kripo ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Graffiti-Sprayer

Bei einer Streifenfahrt stellten Polizisten der Geraer Polizei einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat fest. Die Beamten bemerkten in der vergangenen Nacht um 1 Uhr, wie ein 39-Jähriger an einem Radweg Am Fuhrpark, unter dem sogenannten Omega, ein Graffiti mit einer Zahlenkombination sowie einem „A“ sprühte. Während der Kontrolle wurde des Weiteren eine geringe Menge Crystal gefunden. Die Polizei ermittelt nun zum Sachverhalt.

Autofahrer unter Drogen, aber ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Heeresbergstraße in Gera stellten Polizisten am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr gleich mehrere Verstöße fest. Wie es in der Mitteilung heißt, reagierte ein Drogentest bei dem 38-jährigen Fahrer positiv auf berauschende Substanzen. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Die Geraer Polizei ermittelt.

