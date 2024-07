Gera. Über „Mutmach-Atmosphäre“ und Gutes über der Stadt

Im Markusevangelium Kapitel sechs können wir lesen, dass Jesus sagt: „Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen außer in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie.“ Die Leute von Nazareth trauen den Nachrichten über das Wirken von Jesus in anderen Städten nicht. Sie können sich nicht vorstellen, dass der Nachbarsjunge von damals, plötzlich ein erwachsener Mann ist, der Wunder tut und auch eine Botschaft mitbringt, die allen Heil bringen kann, die an sie glauben. „Wir kennen doch seine Familie“ sagen sie „von dort kann doch nichts Gutes kommen“.

Was steckt dahinter? Neid? Oder, dass was ich mir nicht vorstellen kann, dass kann doch auch nicht sein? Fehlender Glaube an das Gute? Unzufriedenheit mit dem eigenen Wohnumfeld, „Hier ist doch nie was los“?

Ich stelle mir diese Situation in Gera vor. Würde ich auch sagen: „Das kann doch nicht sein? Hier ist doch sonst nichts los?“

Ich besuche einigermaßen regelmäßig die Veranstaltung „Momento, Gutes über der Stadt…“. Jeden Montag 19.30 Uhr finden sich Menschen an der Salvatorkirche in Gera ein, um Gutes über unsere Stadt zu hören und für das Gute zu beten. Mir gefällt diese halbe Stunde. Es gibt immer jemanden, der ein Statement abgibt. Ich lerne Neues über die mir vertraute Stadt. Ich höre von beeindruckenden Initiativen. Ich staune so sehr über diese „Mutmach-Athmosphäre“. Das Beste ist, dass auch junge Leute zu Wort kommen. Sie erzählen aus ihrem Lebenslauf, tun ihre Ideen kund, und beschreiben deren Verwirklichung. Also ist es so, dass viel Gute sein kann, wenn wir es für möglich halten.