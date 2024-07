Vom 7. Juli bis zum 10. Juli 1954 regnet es 75 Stunden lang ergiebig in Gera. Die Folge ist das Jahrhunderthochwasser, bei dem der Pegel in Gera-Langenberg am 11. Juli um 11 Uhr den Wert von 469 Zentimetern erreicht. Der Spitzenabfluss wird am 12. Juli mit 667 Kubikmetern pro Sekunde gemessen. Zum Vergleich: 2013 stieg der Pegel bis 459 Zentimeter und betrug der Spitzenabfluss am 3. Juni 569 Kubikmeter je Sekunde. Während der Hochwassertage fotografiert Rudolph Klüger (1926 - 2023) in Gera, vor allem in Untermhaus, wo seine Eltern einen Fischladen in der Schellingstraße haben. Seine Fotos übergab er Ralf Schmidt (Jg. 1964) aus Untermhaus, der sie in seinem Archiv verwahrt. "Mein Faltboot vor unserer Haustür (Wasser bereits 25 cm gefallen)" steht im Fotoalbum von Rudi Klüger. Die Menschengruppe steht vor dem Fischgeschäft seines Vaters in der Schellingstraße stadtauswärts rechts, zwischen Kantstraße und Uferstraße. © Rudolph Klüger | Rudolph Klüger