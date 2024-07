Gera. Diese Kandidaten aus Gera für die Landtagswahl in Thüringen am 1. September hat der Kreiswahlausschuss bestätigt. Auch die Kandidaten aus dem Landkreis Greiz stehen fest.

Seit Freitagnachmittag steht fest, welche Kandidaten aus Gera zur Landtagswahl am 1. September in Thüringen antreten dürfen. In zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen hat der Kreiswahlausschuss der Stadt Gera unter dem Vorsitz der stellvertretenden Kreiswahlleiterin die Bewerber. Unter ihnen sind einige junge Gesichter, viele altbekannte Landes- und Kommunalpolitiker aus der Stadt und auch ein Vertreter der neu gegründeten Werteunion.

Für den Wahlkreis 41 Gera I sind folgende Wahlkreisvorschläge bestätigt:

1. Daniel Reinhardt, Sozialpädagoge, 1986, Gera, Die Linke

2. Dieter Laudenbach, Dipl.-Ingenieur-Ökonom, 1957, Gera, AfD

3. Jochen Trautmann, Steuerberater, 1966, Gera, CDU

4. Janine Puschendorf, Medizinische Fachangestellte, 1983, Gera, SPD

5. Luise Schäfer, IT-Ingenieur, 2000, Gera, Bündnis 90/Grüne

6. Maik Stephan Witzel, Dachdeckermeister, 1963, Gera, Freie Wähler in Thüringen

7. Peter Schmidt, Geschäftsführer, 1969, Gera, WerteUnion

Für den Wahlkreis 42 Gera II sind folgende Wahlkreisvorschläge bestätigt:

1. Andreas Schubert, Dipl.-Ing. Geophysik, 1970, Gera, Die Linke

2. Dr. Wolfgang Lauerwald, Arzt (Zerspanungsfacharbeiter), 1955, Gera, AfD

3. Christian Klein, Kirchenbeamter, Rechtsanwalt, 1981, Gera, CDU

4. Christian Urban, Koch, 1989, Gera, SPD

5. David Döring, IT-Systemadministrator, 1999, Gera, Bündnis 90/Grüne

Der Kreiswahlausschuss Gera hat am Freitag im Ratssaal getagt. © Angelika Munteanu | Angelika Munteanu

Im Kreis Greiz treten Schweinsburg für die CDU und Höcke für die AfD an

Auch am Freitag haben die Sitzungen des Kreiswahlausschusses im Landkreis Greiz stattgefunden. Unter den Bewerbern sind wie angekündigt die bisherige Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) und der Landesvorsitzende der AfD, Björn Höcke.

Für den Wahlkreis 39 Greiz I sind folgende Kandidaten bestätigt:

1. Aleksander Maximilian Frieß, Student Archivwesen, 1999, Weida, Die Linke

2. Thomas Trommer, Fachhandwerker, 1978, Weida, AfD

3. Martina Schweinsburg, Veterinäringenieur, 1958, Gera, Auma-Weidatal, CDU

4. Eric Michael Böhme, Wirtschaftsinformatiker, 1998, Hermsdorf, SPD

5. Martin Hermann Schulze, Unternehmer, 1988, Harth-Pöllnitz, Bündnis 90/Grüne

6. Dirk Dieter Bergner, Dipl.-Ing. für Bauwesen, 1965, Hohenleuben, FDP

Für den Wahlkreis 40 Greiz II sind diese Wahlvorschläge zugelassen:

1. Leon Maximilian Walter, Verwaltungsfachangestellter, 2001, Schmölln, Die Linke

2. Björn Höcke, Gymnasiallehrer, 1972, Bornhagen, AfD

3. Christian Karl Tischner, Gymnasiallehrer, 1981, Greiz, CDU

4. Nora Heike Taubert, Ministerin, 1958, Reichenbach/ Ronneburg, SPD

6. Gernot Sengewald, Dipl.-Ing. (FH), 1978, Braunichswalde, FDP