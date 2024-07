Gera. So erleben hunderte Zuschauer beim Public Viewing in der LVM-Arena am Puschkinplatz die 1:2-Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Spanien

Enttäuschung beim Publikum in Gera, als Spanien kurz vor dem Ende der Spielzeitverlängerung der 2:1-Sieg gelingt. © Angelika Munteanu | Angelika Munteanu

Jubel und Enttäuschung beim Publikum in der LVM Arena auf dem Puschkinplatz in Gera bei Public Viewing zum Fußball-EM-Spiel Spanien - Deutschland, das nach Verlängerung die Spanier mit 2:1 gewonnen haben © Angelika Munteanu | Angelika Munteanu