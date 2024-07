Gera. Diese Neuigkeiten haben unsere Leser in dieser Woche ganz besonders bewegt

1. Keine Partys am Wochenende nach Brand in Disco

Ein Brand am späten Freitagabend in einer Disco neben dem Geraer Hauptbahnhof sorgt seitdem für Aufsehen weit über Gera hinaus. Die Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen. Ein Video könnte bei der Suche nach dem Täter weiterhelfen. Das große Aufräumen in der zu Teilen abgefackelten Location hat begonnen. Und es gibt auch schon eine Ansage des Betreibers vom Trash, wie es jetzt nach dem Brand weitergehen soll.

2. Fahndung mit Heli und Drohne

Ein nachts über Gera kreisender Hubschrauber der Polizei hat viele Bewohner der Stadt beunruhigt und für Fragen gesorgt. Im Einsatz bei einer Fahndung ist auch eine Drohne der Geraer Feuerwehr als Amtshilfe gewesen. Die stundenlange Suche nach einem Vermissten hat schließlich auch ein Ergebnis gebracht.

3. Amtswechsel im Rathaus und die ersten Folgen

Groß ist das Interesse der Geraer am aktuellen Geschehen im Rathaus nach dem Wechsel an der Spitze der Stadtverwaltung. Spannend für viele Leser sind die Ziele des neuen Oberbürgermeisters ebenso wie die Frage, was der Ex-OB künftig machen wird. Erste Konsequenzen nach dem Amtswechsel gibt es bereits.

4. Gastro-Konkurrenz und eiskalte Versuchung

Mit ihrem riesigen Interesse an sämtlichen kulinarischen Neuigkeiten machen unsere Leser dem seit dem Mittelalter berühmten „Fress- und Sauf-Gere“ alle Ehre. Im Leserfokus stehen nicht nur wiederbelebte Kneipen als gastronomische Konkurrenz, sondern auch der Betreiberwechsel in einer beliebten Eisdiele und Neues vom Handel in der Stadt.

5. Gera im Sommer: die Stadt der Baustellen

Der Baustellen-Marathon zeitgleich auf mehreren Straßen in Gera und über Land und auf Gleisen der Deutschen Bahn sorgt täglich für größte Aufmerksamkeit bei unseren Lesern. Vor allem, weil damit Umleitungen, Schienenersatzverkehr und so mancher Frust bei Autofahrern und Zugreisenden wegen längerer Fahrzeiten verbunden sind.