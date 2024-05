Jena. Die Ampelabschaltung am Lutherplatz hat den Verkehr im Stadtzentrum beschleunigt - ist aber nur von kurzer Dauer

Autofahrer auf Höhe Hotel Schwarzer Bär und der Universität Jena erleben derzeit eine besondere Situation. Die Ampeln an der Kreuzung sind abgeschaltet. Der Verkehr rollt nach Verkehrszeichen, was überwiegend zu einer Beschleunigung des Verkehrsflusses führt. Zwischendurch wuseln Techniker an allen Ampelmasten. Die Signalköpfe werden getauscht.

Der Newsletter für Jena Alle wichtigen Informationen aus Jena, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was wird gemacht? „Wir tauschen die Ampeln, es kommt neue LED-Technik“, war vor Ort zu erfahren. Das Rathaus teilte mit: „Aufgrund eines elektronischen Fehlers muss die Ampelanlage ausgetauscht werden.“ Der Fehler sei nicht anderweitig sinnvoll zu beheben gewesen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich noch bis Mittwoch dauern.

„Spiegelei-Zeichen“ beachten!

Zumindest am Dienstagvormittag lief der Verkehr erstaunlich flüssig. Probleme entstanden nur, wenn Autofahrer die Verkehrszeichen nicht wahrnahmen, die besagen, dass die Nord-Süd-Achse im Verlauf der Straßenbahn die Hauptstraße ist. Weil dort geringeres Verkehrsaufkommen herrschte, hatte die B7-Route fast immer freie Fahrt.

Ein Fußgänger regte an, nach Wiederinbetriebnahme der Ampel auch die Kreuzung am Anger mal probeweise abzuschalten. Möglicherweise beseitige dies ja den Stau am Eisenbahndamm. Am Schwarzen Bären sei es ohne Ampel auf Dauer schwierig, da hier mehr Fußgänger auf das Anhalten von Autofahrern angewiesen seien.