Bürgersingen auf dem Bachstraßen-Klinikareal

Nachdem das Bürgersingen der Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland in der Vergangenheit viel Anklang gefunden hat, gibt es in diesem Jahr eine Fortsetzung. Wieder sind alle Jenaer Bürger und Bürgerinnen zum wöchentlichen Singen eingeladen: Von jung bis alt, ohne Verbindlichkeit und ohne Auftritts- oder Leistungsdruck. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bürgersingen findet vom 29. Mai bis zum 25. September 2024 immer mittwochs 17 - 18 Uhr in dem kleinen Park auf dem Klinikareal in der Bachstraße statt. Angeleitet wird das Singen von der Singeleiterin Annette Klaus. Es werden Liederbücher gegen 3 Euro Pfand ausgegeben. Gesungen wird, worauf die Sänger und Sängerinnen Lust haben: Kanons, Volks- und Kinderlieder aber auch moderne bekannte Musikstücke. Die Bürgerstiftung empfiehlt, sich bei Bedarf Picknickdecken oder Camping-Stühle mitzubringen. Das Singen findet bei starkem Regen und Sturm nicht statt.

Noble Gespräche am Beutenberg: „Arzeneimittel für morgen“

In der öffentlichen Vortragsreihe „Noble Gespräche“ sprachen schon viele renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu aktuellen Themen aus Wissenschaft und Technik, darunter eine Nobelpreisträgerin und mehrere Nobelpreisträger.

Bei der diesjährigen Frühjahrsveranstaltung wird Professor Martin J. Lohse mit seinem Vortrag „Arzneimittel für morgen“ in Jena zu Gast sein. Lohse wird in seinem Vortrag neue Entwicklungen beleuchten und darstellen, wohin die Reise gehen kann. Er wird sich auch mit der Frage beschäftigen, welche der neuen Therapien in der Breite bezahlbar sind und welche eher nicht – und einen Ausblick wagen, welche Alternativen perspektivisch entwickelt werden könnten. Die „Noblen Gespräche“ finden am Donnerstag, 30. Mai, 17 Uhr im Hörsaal des Abbe-Zentrums Beutenberg, Hans-Knöll-Straße 1, statt.

Im Rahmen dieser Veranstaltung verleiht der Beutenberg-Campus Jena e.V. seine Wissenschaftspreise Lebenswissenschaften und Physik an junge erfolgreiche Nachwuchswissenschaftler:innen.

Alternativ kann die Veranstaltung auch unter folgendem Link im Livestream verfolgt werden: https://online.mmz.uni-jena.de/beta/livestream/?hsid=4511_azb. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein Dankeschön- Mitsingkonzert für pflegende Angehörige mit Kaffee und Kuchen

Die Mitarbeiterinnen des Musikprojekts unter Leitung von Professorin Gabriele Wilz, Abteilung Klinisch-Psychologische Intervention der Friedrich-Schiller-Universität Jena, und die Dachstelle Demenz des DRK-Seniorenbegegnungszentrum laden recht herzlich am 4. Juni zu einer Musikveranstaltung in das DRK Seniorenbegegnungszentrum, Ernst-Schneller-Straße 10 ein. Beginn ist 14 Uhr. Gemeinsam sollen bekannte Texte und Melodien angestimmt werden. Bei Kaffee und Kuchen gibt es außerdem die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Informationen und Anmeldung erhalten Sie unter Telefon: 03641/33 46 14 oder per Mail: ulrike.wichler@drk-jena.de.

Lesung und Konzert mit André Herzberg

Am Mittwoch, 29. Mai, 20 Uhr, macht André Herzberg mit seinem Trio auf seiner Tour „Vin woanders her“ Station im Café Wagner, Kochstraße 2a. André Herzberg war nicht nur der Sänger der bekannten DDR-Rockgruppe „Pankow“, er gehört zu den kreativsten und kritischsten Musikschaffenden aus der ehemaligen DDR bis heute. Herzberg hat in den vergangenen Jahren über sein Herkommen aus einer ostdeutschen jüdischen Familie nachgedacht und in seiner Biografie reflektiert. Zur Lesung und zum Konzert lädt ein der Jenaer Arbeitskreis Judentum in Kooperation mit dem Fanprojekt des FCC.

Den Nachtwesen auf der Spur

Von den etwa 3.700 in Deutschland beheimateten Schmetterlingsarten gehören nur rund 200 zu den Tagfaltern. Die überwiegende Mehrheit ist also nachts unterwegs. Beim nächsten öffentlichen Lichtfang am Samstag, 1. Juni, auf dem Gelände des Naturerlebniszentrums forum natura auf dem Schottplatz geht es um diese Nachtschwärmer. Die Teilnehmenden können dabei zusammen mit Experten Nachtfalter, Käfer und Co. einmal ganz aus der Nähe betrachten. Einlass ist ab 20 Uhr. Ein Vortrag beginnt 20.30 Uhr und der Lichtfang ab 21.15 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang Waldvilla, am forum natura. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Stadtforst Jena, der Natura2000-Station Mittlere Saale und dem Fachdienst Umweltschutz organisiert.

Lesung und Gespräch: Wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen und die Volkshochschule Jena veranstalten am 19. Juni, 19 Uhr im Vortragsraum der Volkshochschule Jena, Grietgasse 17 a, eine Lesung und ein Gespräch zum Thema „Staatsgewalt - Wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern“ mit Heike Kleffner, Kristin Pietrzyk und Katharina König-Preuss.

Elitesoldaten, die sich auf einen „Tag X“ vorbereiten, Polizisten, die in Chatgruppen rechtsextreme Inhalte verbreiten, StaatsanwältInnen und RichterInnen, die die Demokratie beseitigen wollen: Diese Meldungen seien zum traurigen Alltag geworden, heißt es in der Einladung der Veranstalter. Dem Rechtsstaat sei es bisher nicht gelungen, sich wirksam gegen Reichsbürger, Rechtsradikale und Anhänger von Verschwörungstheorien zu wappnen, die nicht selten in den eigenen Institutionen zu finden seien. Stattdessen würden rechte Netzwerke weiter als „Einzelfälle“ abgetan.

Heike Kleffner und Kristin Pietrzyk lesen aus dem aktuellen Sammelband „Staatsgewalt“ und diskutieren mit der LINKEN Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss über die Verwicklung von Staatsbeamten beim Angriff auf die Demokratie von rechts und was dagegen zu tun wäre.

Heike Kleffner ist freie Journalistin und Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Zusammen mit Matthias Meisner hat sie 2023 „Staatsgewalt“ herausgegeben. Kristin Pietrzyk ist Rechtsanwältin und an Kanzleien in Jena und Leipzig beteiligt. Sie nahm an politischen Verfahren u.a. als Nebenklage teil und machte dabei ihre Erfahrungen mit der Staatsgewalt.

