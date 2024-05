Jena. Ein Fußball-Fan wollte online Tickets für das Training der deutschen Nationalmannschaft in Jena erstehen. Er fiel auf einen Betrüger herein. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena.

Bei einem bekannten Anzeigenportal für gebrauchte Waren wurden durch eine unbekannte Person Tickets für das Training des DFB in Jena angeboten. Wie die Polizei mitteilte, wurde dafür das Nutzerprofil einer unbeteiligten Person gehackt. Die Tickets für das Training wurden für einen Verkaufspreis von jeweils 500 Euro angeboten.

Mindestens ein Interessent ging auf das Angebot ein und erlitt dadurch einen finanziellen Schaden. Das Portal entfernte die Anzeige und setzte die unbeteiligte Person darüber in Kenntnis, dass das Nutzerprofil durch Dritte für einen Betrug missbraucht wurde.

Die echten Karten wurden durch den Veranstalter kostenfrei angeboten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrerflucht nach missglücktem Wendemanöver

Am Montagnachmittag beobachtete ein Zeuge, wie ein 68-jähriger Autofahrer mit einem Pkw zusammenstieß und Fahrerflucht begann. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall in der Carolinenstraße in Jena.

Beim Eintreffen der Beamten wurde jedoch der Verdacht auf Fahrerflucht ausgeschlossen, da sich der 68-Jährige noch vor Ort befand. Es handelte sich um ein missglücktes Wendemanöver. Allerdings ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Dieser muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Autofahrerin übersieht Fahrrad

In der Göschwitzer Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer. Laut Polizeiinformationen wollte die 23-Jährige gerade mit ihrem Auto eine Grundstücksausfahrt passieren, als sie den 66-jährigen Radfahrer übersah, der in diesem Moment ihren Weg kreuzen wollte.

Der Newsletter für Jena Alle wichtigen Informationen aus Jena, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es kam unausweichlich zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Radfahrer zwar nur leicht verletzt, wurde aber vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.