Jena. Stadt rechnet mit Verkehrsbehinderungen im Zentrum. Kundgebung der Bewegung „Fridays for Future“.

Zu Behinderungen im Verkehr dürfte es am Freitag in der Innenstadt kommen, wenn von 15 bis 17 Uhr die „Fridays for Future“-Bewegung einen Klimastreik zur Europawahl veranstaltet. Startend mit einer Auftaktkundgebung um 15 Uhr, zieht der Protestzug ab 15.30 Uhr vom Markt über mehrere Straßen, darunter Kirchplatz, Weigelstraße und Schillerstraße, bis hin zur finalen Kundgebung, die gegen 16.30 Uhr am Markt stattfindet. Die genaue Route:

Markt (Auftakt) – Kirchplatz – Weigelstraße – Bibliotheksplatz –Am Planetarium – Käthe-Kollwitz-Straße – Saalbahnhofstraße– Löbdergraben – Fischergasse – Knebelstraße – Am Volksbad – Grietgasse – Engelplatz – Schillerstraße – Teichgraben – Löbderstraße – Markt (Abschluss).

red