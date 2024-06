Jena. Das Sternentheater erfüllt seinen Besuchern einen großen Wunsch: Das gibt es nun zu erleben.

Die Dinosaurier-Figuren vor dem Zeiss-Planetarium in Jena locken schon viele Schaulustige an. Sie weisen darauf hin, dass am Mittwoch, 5. Juni, die nächste Premiere stattfindet. Das Kinderprogramm „Dinosaurier“ wird erstmals in Jena gezeigt.

Die kleine Celeste ist fasziniert von Dinosauriern. Die Schülerin möchte einen Vortrag über das Aussterben der Tiere halten. Doch plötzlich taucht ihr rätselhafter Freund Mond auf und bringt sie auf eine verrückte Idee: Was wäre, wenn die Dinosaurier gar nicht wirklich ausgestorben sind? Er entführt sie kurz darauf in die Kreidezeit, um die Giganten live zu erleben. Die Besucher erfahren unter anderem, was ein Huhn mit einem Dinosaurier zu tun hat.

Neues Programm kommt aus Spanien

„Die Publikumsnachfrage nach Programmen mit Dinosauriern ist groß“, sagt Jörg Hühn, Chef des Planetariums. Die Jenaer haben deshalb nach einem bildgewaltigen Programm gesucht und es in Madrid gefunden. Die deutsche Version soll nun viele Schulklassen und Familien anlocken. Das Planetarium plant, das Programm dauerhaft ins Angebot aufzunehmen. „Wir haben die Lizenz auf 50 Jahre eingekauft“, sagt Hühn. So sei man flexibel, es so lange anzubieten, wie nicht neuere wissenschaftliche Erkenntnisse dagegensprechen.

Das Kinderbildungsprogramm Dinosaurier startet im Zeiss-Planetarium Jena. © FMG | Tino Zippel

„Uns war es wichtig, eine Show zu finden, die Kinder fasziniert, aber in der auch Erwachsene Neues lernen“, sagt der technische Leiter des Planetariums, Stefan Harnisch. Die neue Show soll helfen, auch in den Sommerferien viele Besucher anzulocken. Bis Ende Mai kamen bereits 70.000 Menschen ins Planetarium. Hält dieser Trend bis zum Jahresende an, werde wieder ein neuer Rekord verbucht, sagt Hühn. Das Konzept geht auf, Besucher nicht nur einmalig in die Sehenswürdigkeit zu begrüßen, sondern sie regelmäßig bei unterschiedlichen Programmen wiederzusehen.

Die Vorstellungstermine der ersten Woche

Mittwoch, 5. Juni, um 18 Uhr (ausverkauft)

Donnerstag, 6. Juni, um 13 Uhr

Samstag, 8. Juni, um 14.30 Uhr

Sonntag, 9. Juni, 16 Uhr

Das Dinosaurier-Programm läuft 28 Minuten. Vorab wird kindgerecht der aktuelle Sternenhimmel erläutert. Die Dinosaurier-Figuren sollen laut Hühn bis zum nächsten Wochenende zu sehen sein.

