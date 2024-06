Jena. Die Polizei bittet um Mithilfe: In Jena wird eine 17-Jährige vermisst. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Wer hat die Jugendliche gesehen?

Seit Freitag, dem 31.05.2024 wird die 17-jährige Sophie Schmidt aus einem Kinderheim in Jena-West vermisst. Wie die Polizei mitteile, wurde die Jugendliche letztmalig am Freitagnachmittag an ihrer Wohnadresse gesehen. Die Vermisste ist ca. 173 cm groß und hat auffallend schwarz gefärbtes, schulterlanges Haar. Angaben über ihre Bekleidung können nicht gemacht werden.

Kontakte nach Kassel oder Hagen

Es gibt Hinweise darauf, dass sie mit dem Zug im gesamten Bundesgebiet unterwegs ist. Es konnten mögliche Kontakte nach Kassel oder Hagen ermittelt werden. Aufgrund des Gesundheitszustandes der Vermissten ist von einer Gefährdungslage auszugehen. Die Vermisste ist auf tägliche Medikamenteneinnahme angewiesen.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 entgegen.

