Jena. Ein Mann hat am Jenaer Westbahnhof den Hitlergruß gezeigt. Die weiteren Meldungen der Polizei am Donnerstag.

Ein 30-jähriger Mann hat in der Bahnhofshalle im Jenaer Westbahnhof den Hitlergruß gezeigt, als er an einem Kiosk mit zwei Frauen vorbeiging. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, konnte der Mann im Nahbereich kontrolliert werden.

Die Polizei hat gegen den 30-Jährigen, der bereits polizeibekannt ist, ein Strafverfahren eingeleitet und einen Platzverweis ausgesprochen.

Unfall auf der Stadtrodaer Straße

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist der Fahrer eines Citroën gegen einen vor ihm stehenden Pkw aufgefahren. Beide Autos waren nach Angaben der Polizei Mittwochnachmittag auf der Stadtrodaer Straße in Jena stadtauswärts unterwegs.

In Höhe der Autobahnauffahrt zur A4 musste das vorausfahrende Fahrzeug anhalten, weil sich der Verkehr staute. Der Citroën-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 60-Jährige in dem vorderen Fahrzeug leicht verletzt. Beide Autos mussten mit unfallbedingten Sachschäden abgeschleppt werden.

red