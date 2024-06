Jena. Kinder haben während der Sommerferien wieder freien Eintritt in die Freibäder von Jena. Möglich wird dies durch Spenden.

Susan Zetzmann, Geschäftsführerin der Jenaer Bäder, freut sich. „Es ist jedes Jahr ein bisschen aufwendig, jedes Jahr eine Zitterpartie. Aber dank neuer Sponsoren haben die Kinder auch diese Sommerferien vom 20. Juni bis zum 31. Juli wieder freien Eintritt in unsere Freibäder“, sagt sie. Damit geht die inzwischen kleine Tradition, geboren als Ausgleich der Corona-Lockdowns, in die dritte Runde.

Die Ankündigung erfolgt kurzfristig, keine zwei Wochen vor Ferienbeginn. Umso größer die Freude und Erleichterung bei allen Beteiligten. „Es war klar, dass die Aktion ohne Sponsoren nicht möglich ist“, erklärt Anja Tautenhahn, Sprecherin der Stadtwerke Jena. Der Sponsoren-Marathon hatte für die Bädergesellschaft in den vergangenen Wochen oberste Priorität. Zwar gab es diverse Interessenten, doch auch die Unternehmen müssen priorisieren und wägen ab, welches Projekt am besten zu ihnen passt. Es war eine Suche mit aller Kraft – erfolgreich, vor allem dank Maria Onken, der Referentin für Marketing der Jenaer Bäder.

25.000 Euro an Spenden gesammelt

Insgesamt 25.000 Euro an Spendengeldern konnten gesammelt werden. Dank der Beiträge von Zeiss, die 5000 Euro in den Topf gaben, dem Lions-Club Jena „Paradies“ mit der gleichen Summe sowie der Stadtwerke Energie Jena und Langnese. Im vergangenen Jahr musste die Stadt ein Spendendefizit ausgleichen – diesmal ist dies nicht notwendig.

Das freut auch Benjamin Koppe (CDU), Finanzdezernent und Mitglied im Bäderbeirat der Stadt Jena. Während viele Kommunen über den Erhalt der Freibäder diskutieren, sieht er den Mehrwert für die ganze Stadt: „Statt auf der Straße abzuhängen, ermöglichen wir den Kindern ins Freibad zu kommen, an einen sicheren Ort. Und wenn die Kleinen gratis kommen, bringen sie oft die Eltern mit.“ Weiterhin sorge der freie Eintritt für soziale Gerechtigkeit, gerade in den Kindergruppen der Ferienbetreuung der städtischen Schulen.

Diese Meinung teilt auch Claudia Budich, Geschäftsführerin der Stadtwerke Energie. Sie sieht in der Spende vor allem eine Unterstützung für Familien mit Kindern, die auch den Arbeitgebern zugutekommt.

Aktion startet am 20. Juni

Die Sponsoren wollten mit der Teilnahme an der Aktion ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden: „Es ist Tradition bei Zeiss, auch kulturell Verantwortung zu übernehmen, gerade weil wir so stark in Jena verwurzelt sind“, erklärt Julia Schilling, Managerin für Medienbeziehungen bei Zeiss. Auch für Vico Wiegand, Vizepräsident des Lions-Clubs Jena „Paradies“, steht die Spende im Zeichen der Tradition. „Wir sind ein Service-Club zum Wohle der anderen. Insbesondere der Kinder und Jugendlichen.“

Die Aktion läuft ab dem 20. Juni bis Ende Juli, dann auch mit verlängerten Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr. Als Auftaktveranstaltung findet im Südbad das Neptun-Badefest am 17. Juni, 10 bis 15 Uhr, statt. Zusätzlich zu Sonne und Wasser bietet die Bädergesellschaft den Feriengästen hier eine Hüpfburg, Kinderdisco und Tattoos für die Kleinen.

Um den Erfolg und die Teilnahme messen zu können, müssen Kinder zwar keinen Eintritt zahlen, ein Ticket lösen sollen sie trotzdem. Alternativ ist ein Online-Ticket auf der Shop-Website der Jenaer Bäder erhältlich.

