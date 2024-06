Jena. Hunderte Menschen haben sich am Sonntagmorgen in einer Warteschlange in Jena angestellt. Grund dafür war aber nicht die Wahl.

Hunderte Menschen haben sich am Sonntagmorgen in eine Warteschlange in Jena eingereiht. Grund dafür waren aber nicht die Oberbürgermeister-Stichwahl und Europawahl. Vielmehr warteten die Menschen auf die Eröffnung der Pflanzen-Raritätenbörse im Botanischen Garten.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Diese öffnete um 10 Uhr. Thomas Bopp, der Technische Leiter des Botanischen Garten, rechnet im Verlauf des Tages mit über 3000 Besucherinnen und Besuchern. Allein 700 Karten seien im Vorverkauf abgesetzt worden. 34 Aussteller bieten bei der Börse teils sehr seltene Pflanzen an.

Die Pflanzen-Raritätenbörse im Botanischen Garten ist noch bis 17 Uhr geöffnet.