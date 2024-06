Jena. Die Polizei Jena ermittelt wegen mehrerer Diebstähle und sucht nach einem flüchtigen Unfallfahrer.

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Montag, dem 25.03.2024, nachmittags ein Flakon aus einem Parfümgeschäft in der Goethe-Galerie in Jena. Zuvor testete er den Duft und verließ anschließend das Geschäft, ohne die Ware im Wert von rund 200 Euro zu bezahlen. Als ihn das Personal zur Rede stellte, gab er das Flakon zurück und flüchtete. Die Polizei hat ein Foto des mutmaßlichen Diebs veröffentlicht und bittet um Zeugenhinweise.

Die Erreichbarkeit ist unter der Rufnummer 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Es wird gebeten, das Aktenzeichen 0078916/2024 mit anzugeben.

Bierflasche gegen Personen geworfen

Am frühen Sonntagabend soll eine bisher unbekannte Frau eine Bierflasche in die Richtung zweier Kinder geworfen haben. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Ziegesarstraße, als der 12- und 14-Jährige an der Frau vorbeiliefen. Die Flasche landete allerdings nur auf dem Boden, sodass niemand verletzt wurde. Die Polizei ermittelt.

Diebstahl in einer Drogerie

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag, dem 18.03.2024, Parfüm im Wert von 800 Euro aus einer Drogerie in Jena gestohlen. Die Ware ließ er unter seiner Jacke verschwinden und verließ ohne zu Bezahlen den Markt. Die Polizei hat ein Foto des mutmaßlichen Diebs veröffentlicht und bittet um Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem abgebildeten Dieb geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter der Rufnummer 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Es wird gebeten, das Aktenzeichen 0079045/2024 mit anzugeben.

Verkehrsunfall mit Bus - Beteiligter flüchtet

Am Sonntagmorgen kam es auf der Jenaer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus. Nach Polizeiangaben kollidierte ein Linienbus, der aus Cospeda kam, mit einem entgegenkommenden Pkw, der wohl zu weit links fuhr. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Der Fahrer des Busses und die vier Passagieren bleiben unverletzt. Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei wertet aktuell die Fahrzeugteile des Unfallautos aus, die hinterlassen wurden.

