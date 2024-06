Jena. Der Beirat Radverkehr sucht neue Mitglieder, ein SPD-Politiker lädt zum Austausch ein und der nächste Trödelmarkt steht an. Die Meldungen.

Für den Radverkehr mitmischen

Der Beirat Radverkehr sucht Verstärkung. Für die Wahlperiode 2024 bis 2029 werden fünf Bürger gesucht. Die Bewerbungsfrist dauert vom 11. Juni bis 31. Juli. Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein, in Jena ihren Hauptwohnsitz besitzen, dürfen nicht im Stadtrat sitzen und müssen regelmäßig an den Sitzungen des Radverkehrsbeirates teilnehmen. Dieser tags jeden zweiten Dienstag im Monat (17 Uhr).

Der Beirat Radverkehr ist beratend für den Stadtrat und seine Ausschüsse in Fragen des Radverkehrs tätig. Er bereitet radverkehrspolitische Entscheidungen für die Stadt Jena vor, begutachtet Konzepte für den Radverkehr, berät mit bei Planung und Bau von Radwegen und schlägt erforderliche Änderungen und Sanierungen an bestehenden Radwegen vor. Vertreten sind auch Vereine und Verbände wie der ADFC und der VCD.

Formlose Bewerbungen mit Angabe des vollständigen Namens, Wohnsitzes und einer E-Mail-Adresse/Telefonnummer an: Beirat Radverkehr der Stadt Jena, c/o Stadtverwaltung Jena, Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt, Fachdienst Mobilität, Frau U. Zimmermann, Am Anger 26, 07743 Jena oder E-Mail: bewerbung.beirat-rad@jena.deKUnstgarten auf Johannis

Bei Ladies-Tour aushelfen

Für die 36. Lotto Thüringen Ladies Tour am 25. Juni sucht die Stadt Jena noch etwa 50 Freiwillige, die helfen, die Strecke abzusichern. Am Vormittag des Veranstaltungstags bekommen die Personen eine Einweisung durch die Polizei. Im Zeitraum von 12 bis 16.30 Uhr werden sie dann an einem Streckenbereich im Einsatz sein. Interessierte sollten volljährig sein, eine Warnweste und Trillerpfeife mitbringen, wenn möglich. „Als Dankeschön gibt es für alle Helfer einen Gutschein für ein Getränk und ein Essen von One Pot“, wird mitgeteilt. Anmeldung unter sportverwaltung@jena.de

Musikalische Vesper in Kunitz

Das Ensembles der Musik- und Kunstschule Jena lädt zur musikalischen Vesper in dieKunitzer Kirche. Sie spielen am Sonntag, 16. Juni, 17 Uhr. Zum Abschluss des Schuljahres spielen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersgruppen bis zur Oberstufe. Es erklingt Musik für Gitarre, Flöte und Akkordeon. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Sprechstunde mit SPD-Abgeordneten

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Becker will mit Bürgern ins Gespräch kommen. Er öffnet am Samstag 15. Juni, von 10 bis 13 Uhr sein Abgeordnetenbüro, Teichgraben 4. Unterstützend werde auch das Dialogmobil der SPD-Bundestagsfraktion vor Ort am Hermann-Leber-Haus, Teichgraben 4 erwartet. Während dieser Zeit ist Becker auch telefonisch unter 03641-447460 erreichbar.

Trödelmarkt in Jena

Gebrauchte Bücher, Kleidung, Möbelstücke und andere Kostbarkeiten können an diesem Wochenende wieder auf dem Jenaer Trödelmarkt entdeckt werden. Der einmal monatlich stattfindende Flohmarkt lädt zu einem Bummel durch die mit Second-Hand-Produkten gefüllten Stände ein. Standplätze werden am Sonnabend von 6 Uhr bis 7.45 Uhr Ecke Löbderstraße/Kollegiengasse vergeben. Die Gebühren pro Standplatz betragen 4 Euro pro Quadratmeter.

Sonnabend, 15. Juni, 8 bis 17 Uhr in der Innenstadt

