Jena. Die Polizei Jena wurde zu einem Verkehrsunfall und zu mehreren Einbrüchen gerufen.

Ein bislang unbekannter Dieb ist in der Nacht zum Dienstag in einen Imbiss in der Erfurter Straße eingedrungen und hat Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Die Polizei konnte am Tatort mehrere Spuren sichern, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Dem Tier ausgewichen

Am Dienstagmittag war ein 91-Jähriger mit seinem Toyota im Jenaer Mühltal unterwegs, als er ins Schleudern geriet und gegen eine Leitplanke fuhr. Nach Polizeiangaben soll der Mann einem Tier ausgewichen sein, welches durch das Fahrmanöver nicht erfasst wurde. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota wurde abgeschleppt.

Sonnenbrille geklaut

Zwei Männer betraten am Dienstagnachmittag eine Drogeriefiliale in der Jenaer Innenstadt. Laut Polizei soll einer der Männer einen Mitarbeiter in ein Gespräch verwickelt haben, während der andere eine Sonnenbrille im Wert von circa 13 Euro einsteckte. Der Dieb konnte flüchten, der andere Mann konnte im Geschäft gestoppt werden. Die Ermittlungen zum zweiten Täter laufen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

