Jena. Kurzmeldungen für Jena: Theater im Kulturschlachthof, eine Fahrradtour für Mutige, Beratung für werdende Eltern und das Repariercafé in Lobeda

Sommerkonzert auf den Kirchenstufen

Die Stadtkirche Jena lädt ein zum „Kleinen Sommerkonzert auf den Stufen der Stadtkirche“ am Montag, 17. Juni, 20 Uhr. Bereits zum fünften Mal wird das inzwischen sehr beliebte kleine Konzertformat stattfinden. Auf dem Programm stehen Chor- und Orchesterstücke von Bach, Mendelssohn Bartholdy, dazu jüdische Musik und Lieder zum Mitsingen, dargeboten von der „Kantorei St. Michael“ und dem „Collegium musicum“ der Stadtkirche. Inzwischen gehört die öffentliche Generalprobe ab 19 Uhr ebenfalls dazu. So bietet sich ein kleiner Einblick in die Probenarbeit. Nur bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kirche statt, die Dauer beträgt etwa 30 Minuten, der Eintritt ist frei.

Die Stadtkirche Jena lädt ein zum „Kleinen Sommerkonzert auf den Stufen der Stadtkirche“ mit der „Kantorei St. Michael“ und dem „Collegium musicum“ der Stadtkirche. © Martin Meier | Privat

Quasten-Quassel-Nachmittag im Theaterhaus

Das Theaterhaus Jena lädt für Freitag, 14. Juni, von 16 bis maximal 19 Uhr ein zum gemeinsamen Herstellen von verschiedenfarbigen Quasten, die im Bühnenbild für das diesjährige Sommertheater „Carol. Shakespeare in Jena“ Verwendung finden sollen. Die Quasten sollen unter Anleitung der Requisiteurin Katja (Jusch) Neumann hergestellt werden. Für diese Tätigkeiten braucht man außer ein bisschen Geschick keinerlei Vorkenntnisse. Als Dank verspricht das Theaterhaus Jena neben Freikarten für das Sommertheater eine kurze Stückeinführung sowie eine Theaterführung. Der Treffpunkt für Interessenten ist der Theaterhinterhof, die Gruppe wird dort abgeholt.

Theater spielt mit Arbeit und Krise

Am Freitag und Samstag, 14. und 15. Juni, verwandelt sich der Jenaer Kulturschlachthof jeweils ab 19.30 Uhr in ein vielfältiges Arbeitsparadies. Die Freie Bühne Jena zeigt eine abendfüllende Theaterproduktion, die zum Lachen, Nachdenken und Mitmachen einlädt. Der Aufführungsort wirkt dabei zunächst wie ein perfekter Arbeitsort, das Publikum kann Gesundheits- und Teambuildingangebote ausprobieren. Doch dabei bleibt es nicht lange, in die Idylle mischen sich widersprüchliche Anweisungen eines Chefs und ein drohendes Bewerbungsgespräch.

„Im Theaterstück verbinden wir Fragen, die sich jeder arbeitende Mensch stellt, mit persönlichen Perspektiven der Darstellenden“, so Martin Zinnow, Theaterpädagoge bei der Freien Bühne Jena. Auch der Kulturschlachthof als Aufführungsort wurde nicht zufällig gewählt. „Wir untersuchen die lokale Geschichte und zeigen, wie am ehemaligen Schlachthof illegale Arbeitspraktiken jahrelang unentdeckt bleiben konnten.“ Dabei wird es turbulent, Schweine rennen wild umher und müssen aufpassen, dass sie nicht geschlachtet werden.

Die Mitspielerin Anne, die eigentlich Tischlerin ist, betont, wie sehr sich die Arbeitswelt schon heute wandelt. „Unterschiedliche Bedürfnisse prallen im Arbeitsleben aufeinander. Das Stück ist eine interessante Möglichkeit für das Publikum, sich dem Thema Arbeit auf eine nicht alltägliche Weise zu nähern und die eigenen Arbeitserfahrungen zu hinterfragen.“

Im Verlauf des Abends wandelt sich mehrfach die Stimmung, von aufgeregt und heiter über erschrocken und desillusioniert hin zu hoffnungsvoll und komisch. Die Schauspielenden treten zeitweise in riesigen Bällen auf und werden somit selbst zum Spielball in der Arbeitswelt. Auch Kinder kommen auf ihre Kosten, sie können die großen Bälle selbst erkunden und sich darin gegenseitig anspielen. Das Theaterprojekt möchte allen Menschen einen Besuch ermöglichen, darum kann das Publikum die Höhe des eigenen Eintritts selbstständig festlegen und sich beispielsweise am eigenen Einkommen orientieren.

Mitfahr-Aktion und Aktionstag der Mut-Tour

Ein offener Umgang mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen ist immer noch nicht selbstverständlich. Um das zu ändern, ist die Mut-Tour nun bereits im 13. Jahr unterwegs: Auch in diesem Sommer fahren und wandern wieder zwölf Etappen-Teams durch ganz Deutschland und sprechen unterwegs mit Menschen und den Medien, um ein Zeichen für mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen zu setzen.

Insgesamt drei Monate werden die Teams vom 1. Juni bis 3. September auf Fahrrad-Tandems sowie zu Fuß, mit und ohne Pferdebegleitung unterwegs sein. Am Dienstag, 18. Juni, macht das dritte Tandem-Etappenteam der Mut-Tour 2024 von 14.45 bis 15.45 Uhr Halt in Jena im Arkadenbereich des Historischen Rathauses. Hier findet zwischen 13 und 16 Uhr eine öffentliche Mitfahr-Aktion sowie ein Aktionstag mit buntem Programm rund um das Thema psychische Gesundheit statt.

13.30 Uhr startet die öffentliche Mitfahr-Aktion ab Park Lobdeburgtunnel, Dauer etwa eine Stunde, Ankunft am Aktionstag in Jena am Historischen Rathaus. Anmeldung unter Telefon 03641/8741161, ikos@awo-mittewest-thueringen.de. Eine Teilnahme an der Mitfahr-Aktion sowie am Aktionstag ist kostenlos und der Aktionstag auch ohne Anmeldung möglich.

Die Tandem-Team 3 der Mut-Tour macht in Jena Halt. © Sebastian Burger | Sebastian Burger

Infoabend für werdende Eltern in Jena

Eine Schwangerschaft und die anstehende Geburt sind für werdende Eltern ein besonderes Ereignis – auf das sie sich in der Regel gut vorbereiten wollen. Dafür bietet das Team der Klinik für Geburtsmedizin des Universitätsklinikums Jena (UKJ) einen Informationsabend für werdende Eltern am Mittwoch, 19. Juni, ab 19 Uhr an. „Geburtshilfe ist Teamarbeit“, lautet das Motto des Jenaer Perinatalzentrums der höchsten Stufe, daher stehen auch Vertreterinnen und Vertreter aller Professionen den interessierten Eltern Rede und Antwort und möchten all ihre Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt beantworten.

Der Infoabend findet am UKJ am Standort Lobeda in Haus F2/U1 im Seminarraum 9 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer am Mittwoch keine Zeit hat: Jeden Donnerstag ab 18 Uhr bietet die Jenaer Geburtsmedizin Kreißsaal-Rundgänge an.

Reparieren statt Wegschmeißen: Umwelttag in Lobeda

Unter dem Leitgedanken „Reparieren statt Wegschmeißen“ laden Jenawohnen und der Kommunalservice Jena alle Interessierten zum Umwelttag in das Kreative Baubüro, Stauffenbergstraße 10, ein. Am Montag, 17. Juni, steht von 15 bis 17 Uhr alles im Zeichen von Müllvermeidung, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Am Vormittag liegt der Fokus auf den Grundschülern der Kulturanum-Schule. In einem Stationsbetrieb lernen sie alles Wissenswerte über die korrekte Wertstoffentsorgung. Am Nachmittag sind dann alle Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Haben Sie noch alte oder defekte Geräte oder Gegenstände zu Hause, die nur Platz wegnehmen? Dann kommen Sie vorbei und werden Sie aktiv: Reparieren, Upcycling, Tauschen oder Verkaufen sind angesagt. Das Repariercafé Jena steht mit einem Infostand bereit, um Upcycling-Ideen vorzustellen und Reparatur-Tipps zu geben. Zudem bietet der ADFC Jena-Saaletal eine kostenlose Fahrradcodierung an. Alles, was Sie dazu benötigen, sind Ihr Fahrrad, der Kaufbeleg und Personalausweis.

Wer schon immer mal die großen Fahrzeuge des KSJ aus nächster Nähe und live in Aktion sehen wollte, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Alles, was an diesem Tag nicht mehr gerettet werden kann oder keinen neuen Besitzer findet, wird vom KSJ direkt vor Ort entsorgt. An verschiedenen Infoständen können Sie sich zudem über nachhaltige Themen informieren, erfrischen und selbst ausprobieren. Die Teilnahme am Umwelttag ist kostenfrei.