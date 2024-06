Jena. Diese Veranstaltungen gibt es am Wochenende in Jena.

Was an diesem Wochenende in Jena unternehmen? Wir geben den Überblick, wo sich ein Besuch lohnt.

1. Tag der offenen Gärten

Der Tag der offenen Gärten in Jena findet am Sonntag, 16. Juni, von 10 bis 17 Uhr statt. Insgesamt 15 Gärten inklusive einer kürzlich fertiggestellten Grünanlage der Stadt können besichtigt werden.

Eingangsgärten sind der Schillergarten der Universität Jena in der Schillergasse 2 und der Volksgarten in der Stadtrodaer Straße. Dieser befindet sich südlich der Gärtnerei Boock/Gartenkultur in der Saaleaue. In den beiden Eingangsgärten gibt es alle Informationen und Wegbeschreibungen zu den anderen Gärten. Der Eintritt zum Tag der offenen Gärten kostet vier Euro.

2. Hofoper und Kinder-Hofoper

Die diesjährige Hofoper „Salomé“ von Antoine Mariotte feiert an diesem Samstag, 15. Juni, ab 21 Uhr Premiere. Eine weitere Vorstellung gibt es bereits am Sonntag, 16. Juni, ebenfalls 21 Uhr. Tickets für die Aufführungen im Innenhof des Hauptgebäudes der Friedrich-Schiller-Universität gibt es bei der Tourist-Information oder online. Bei schlechtem Wetter finden die Aufführungen in der Aula statt.

Inszeniert wird das Stück von Matthias Oldag und einem internationalen Ensemble. Es musizieren die Akademische Orchestervereinigung und der Universitätschor der Uni Jena unter der Leitung ihres Dirigenten Sebastian Krahnert. Vier weitere Vorstellungen folgen in der nächsten Woche.

Ebenfalls am Sonntag, 16. Juni, wird die Kinder-Hofoper ab 17 Uhr gezeigt. Zu Gast ist das Vokal-Ensemble „Amarcord“ aus Leipzig. „Diesmal nehmen sie das Publikum mit – Klein und Groß –, lernen Lieder aus aller Welt kennen und reisen gleichzeitig auch durch die Zeit: Die Musiker machen Halt in unterschiedlichen Jahrhunderten der Musikgeschichte. Dies alles verpackt in unnachahmlicher Amarcord-Manier: gesangliche Brillianz sowie eine gehörige Portion Charme und Humor“, heißt es in der Ankündigung.

3. Trödelmarkt in der Innenstadt

Bücher, Kleidung, Möbelstücke, historische Raritäten: Der Trödelmarkt in der Innenstadt lädt dazu ein, gemütlich zu schlendern und besondere Second-Hand-Produkte zu entdecken. Möglich ist das am Samstag, 15. Juni, von 8 bis 17 Uhr.

4. Hüttenfest im Leutratal

Zum Hüttenfest wird am Sonntag, 16. Juni, an das Natur-Erlebnis-Haus im Leutratal eingeladen. Von 11 bis 18 Uhr gibt es „spannende Mitmachaktionen für naturbegeisterte Familie“, heißt es. Das Natur-Erlebnis-Haus liegt südwestlich von Jena direkt am Wanderweg zwischen Pösen und Leutra.

Die Anreise könne mit einer kleinen Wanderung oder Fahrradtour durch das Leutratal verbunden werden. Wer mit dem Auto anreist, soll in Pösen parken und den restlichen Kilometer laufen. Direkt bis zum Haus könne mit Fahrzeugen nicht gefahren werden.Wer nicht auf eigene Faust eine Radtour zum Hüttenfest unternehmen möchte, könne sich der geführten Radtour der ADFC Jena-Saaletal anschließen. Diese startet am Sonntag um 10 Uhr an der Hausbrücke in Kunitz. In Jena könne um 10.20 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Saalbahnhof dazu gestoßen werden. Die Gesamtstrecke sei 18 Kilometer lang.

5. Yoga- und Musikfestival

Das 4. Yoga- und Musikfestival findet am Samstag, 15. Juni, von 14 bis 20 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Nebenfläche 2 des Universitätssportzentrums in der Oberaue 1.