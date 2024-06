Jena. In Jena ist bei einem Unfall mit einem Schulbus ein Junge verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei am Donnerstag.

Ein Unfall mit einem Schulbus ist am Mittwochnachmittag in Wenigenjena passiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hielt der Bus an einer Haltestelle, als ein Traktor vorbeifuhr. An dem Traktor war ein Heuwender angebracht, der beim Vorbeifahren eine Seitenscheibe des Busses touchierte. Die Sicherheitsscheibe splitterte, blieb aber als Ganzes intakt.

Durch einen kleinen Splitter wurde ein neunjähriger Junge, der neben der Scheibe saß, leicht verletzt. Mit vielen Eindrücken und einer Menge Redebedarf seien die Kinder mit einem Ersatzbus zu ihrem Ziel gebracht worden, teilt die Polizei mit.

Manipuliertes Pedelec

Nicht ganz im Originalzustand erschien den Polizeibeamten ein sogenanntes Pedelec, meist als E-Bike bezeichnet, bei einer Kontrolle in Jena. Es seien Manipulationen festgestellt worden, die gegebenenfalls eine höhere Unterstützung ermöglichen, teilt die Polizei mit.

Bei einer Trittunterstützung über 25 km/h, was die Maximalunterstützung bei Pedelecs ist, werde das Fahrzeug versicherungspflichtig und der Fahrer benötige einen Führerschein, mindestens der Klasse AM. Die 38-jährige Benutzerin hatte aber beides nicht. Weiterhin wies sie drogentypische Erscheinungen auf, sodass ein Drogentest durchgeführt wurde. Der Test war positiv, eine Blutentnahme folgte. Außerdem wurde das Gefährt zur weiteren Begutachtung sichergestellt.

Auto gestohlen

Ein schwarzer Renault ist in der Nacht zu Mittwoch von einem Parkplatz in der Binswanger Straße in Jena gestohlen worden. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet.

