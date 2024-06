Jena. Veranstaltungen und aktuelle Meldungen aus Jena im Überblick

Saale-Cup: Hier kann man parken

Der Saale-Cup 2024 zieht bis Sonntag, 16. Juni, Hunderte Sportfans an. Beim großen Nachwuchs-Fußballturnier in der Oberaue sind verschiedene verkehrsregelnde Maßnahmen zu beachten. Besucher werden gebeten, zu Fuß oder per Rad in die Oberaue zu kommen beziehungsweise den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Der Parkplatz am Sportforum ist komplett gesperrt und kann nur von Teilnehmern am Saale-Cup mit zulässigem Parkticket benutzt werden. An der Parkplatzeinfahrt stehen Ordner, die die Zufahrt entsprechend kontrollieren. Wer das nicht beachtet, muss damit rechnen, abgeschleppt zu werden. Gleiches gelte für den Parkplatz Roland-Ducke-Weg.

Die Zufahrt ab Stadioneinfahrt linksabbiegend in die Oberaue sei ebenfalls nicht möglich. Der Parkplatz Oberaue (Werferparkplatz) kann in dieser Zeit nur mit zulässigem Parkticket „Organisation“ genutzt werden. Badbesucher sollen den Parkplatz Südbad benutzen. Wer ab der Stadioneinfahrt nach rechts zum USV-Gelände abbiegen will, kommt durch.

Patientenforum bei Multipler Sklerose

Sie wird auch als Krankheit der 1000 Gesichter umschrieben, weil Symptome und Verlauf so vielfältig sein können: Multiple Sklerose (MS). Mit schätzungsweise rund 130.000 Patientinnen und Patienten in Deutschland ist sie die häufigste chronisch-entzündliche Erkrankung des Gehirns und eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen überhaupt. Allein am Universitätsklinikum Jena (UKJ) behandelt das Team der Neurologie im einzigen universitären Multiple Sklerose Zentrum Thüringens rund 500 Patientinnen und Patienten jährlich. Um über aktuelle Therapiemöglichkeiten zu informieren und aufzuklären, lädt die Klinik für Neurologie zum Patientenforum Multiple Sklerose am Donnerstag, 20. Juni, ab 17 Uhr in den Hörsaal 1 des Klinikums in Lobeda ein. Matthias Schwab, Leiter des Multiple Sklerose Zentrums am UKJ, wird erklären, welche modernen Therapiemöglichkeiten eingesetzt werden. Neben den aktuellsten Therapiemöglichkeiten setzt die Jenaer Patientenveranstaltung einen weiteren Schwerpunkt. Florian Rakers, Facharzt der Klinik für Neurologie, geht im Vortrag auf die Frage ein, ob Smartphones oder computerbasierte Gesundheitsanwendungen bei Multiple Sklerose helfen können.

Die Veranstaltung adressiert neben Patientinnen und Patienten auch Angehörige und Medizininteressierte, um sie auf den neuesten Stand der medizinischen Entwicklungen zu bringen, wobei sie sich mit den Expertinnen und Experten des Klinikums und anderen Betroffenen vernetzen können. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Orgelsommer in der Stadtkirche

Die Stadtkirche Jena lädt ein zum fünften Konzert des diesjährigen „Internationalen Orgelsommers“ am Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr. Die Orgel spielt Uta Gräber aus Halle. Auf dem Programm stehen Perlen der internationalen Orgel-Literatur. Es erklingt zunächst aus dem Spanien des 17. Jahrhunderts die „Xacara“ von Juan Cabanilles, auch als der „Spanische Bach“ bezeichnet. Von Johann Sebastian Bach folgen Präludium und Fuge in G-Dur. Der deutsche Komponist Hans André Stamm , Jahrgang 1958, schuf einige höchst originelle Werke aus unserer Zeit, die der Orgel neue Facetten abgewinnen. Eines dieser besonderen Werke ist die „Reverie“, die ebenfalls im Konzert zu hören ist. Der deutsche Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy schuf sechs Orgelsonaten, die alle zu den großen Höhepunkten der Orgelkunst in der Nachfolge Bachs zu zählen sind. Von ihm erklingt die dritte Sonate in A-Dur op. 65 Nr. 3.

Ein Meisterwerk der neueren französischen Orgelmusik ist die fünfsätzige „Suite medievale“ über gregorianische Melodien von Jean Langlais, ebenfalls zu hören im Orgelkonzert. Zum Schluss folgen noch eine Improvisation der Organistin sowie als rauschender Abschluss die Toccata von Eugéne Gigout.

„Last Minute“ noch eine freie Ausbildungsstelle finden

Wer noch immer auf der Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle für den Ausbildungsbeginn in diesem Jahr ist, kann sich am 18. Juni zum Last-Minute-Day der Agentur für Arbeit in Jena zu den aktuell noch offenen Ausbildungsstellen an den Ständen von Arbeitsagentur und Jugendberufsagentur JUBA sowie der Handwerkskammer beraten und natürlich auch gleich vermitteln lassen. Ebenfalls mit ihren Ständen vertreten sind Ausbildungsbetriebe aus der Region und ein Ansprechpartner für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Thüringen. Alle Partner stehen den Besuchern für Fragen zu beruflichen Einstiegsmöglichkeiten gern zur Verfügung.

„Aktuell sind im Raum Jena noch rund 330 Ausbildungsplätze unbesetzt – das bietet Jugendlichen, die mit Beginn der Ferien immer noch keinen Vertrag in der Tasche haben, sehr gute Möglichkeiten, im Herbst mit einer soliden Berufsausbildung in das Erwerbsleben zu starten“ – sagte Stefan Scholz, Chef der Arbeitsagentur Thüringen Ost.

Beratung für Menschen mit Hörproblemen

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes bietet mit dem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ immer am 2. Montag im Monat in der Zeit von 12 bis 13 Uhr eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen in den Räumen der IKOS - Beratungszentrum für Selbsthilfe, Kastanienstraße 11, in Lobeda an. Die nächste Beratung findet am 8. Juli statt.

Kinderfest im Drackendorfer Park

Auch in diesem Jahr beginnen die Veranstaltungsreihen im neu gestalteten Drackendorfer Park am 15. Juni wieder mit einem Kinderfest. Der Drackendorfer Heimatverein wird wieder zahlreiche Spielstationen zum Mitmachen anbieten. Unter anderem können ab 15 Uhr die Kids Gegenstände ertasten, sich beim Torwandschießen erproben oder ihre Zielgenauigkeit beim Dosenwerfen testen. Für eine erfolgreiche Teilnahme an einer Station gibt es auf dem Stationenzettel einen Teilnahmestempel. Wer 10 Stationen absolviert hat, kann den Stationenzettel abgeben und erhält einen kleinen Preis. Um 17 Uhr erfolgt dann von allen abgegebenen Stationenzetteln die Auslosung der Hauptpreise. Eine aktive Teilnahme lohnt sich, auch mit eigenen Spielgeräten wie Federball oder Wurfscheiben. Zur Stärkung gibt es Waffeln und zur Erfrischung Eis, für die Eltern und Großeltern auch Kaffee.

Die Veranstaltungsreihe im Drackendorfer Park wird am 3. Juli, 17 Uhr mit den beliebten musikalisch-literarischen Teestunden im Pavillon fortgesetzt. Auch den Termin für das Picknick-Konzert am 4. August um 15.30 Uhr sollte man sich vormerken.

Orchester aus Pittsburg und Kinderchor aus Colorado in der Stadtkirche

Gleich zwei amerikanische Ensemble werden in der nächsten Woche Jena und die Stadtkirche St. Michael musikalisch bereichern. Am Donnerstag, 20. Juni, um 19 Uhr spielt das Three-Rivers Jugendorchester Pittsburg ein Benefizkonzert zugunsten des Jenaer Martinsschmauses mit Werken der Romantik von Smetana, Dvorak. Der Eintritt ist frei, die Spenden werden am Ausgang gesammelt.

Ebenfalls für freien Eintritt singt der Colorado Children´s Chorale gemeinsam mit der Singschule Jena am Sonntag, 23. Juni, um 16 Uhr ein Workshop-Konzert zum Mitmachen für alle interessierten Kinder und Erwachsene, die herzlich eingeladen sind. Am Ausgang werden Spenden für die Singschule Jena gesammelt.

Letzte Burgauer Orgelmusiken vor der Sommerpause

Zur Burgauer Orgelmusik am 20. Juni spielt in der Burgauer Dreifaltigkeitskirche um 16 Uhr Antje Donath Orgelwerke von Johann Sebastian Bach. Am 22. Juni spielt Christoph Hilpert aus der Partita h-Moll für Violine solo von Bach vier Sätze und zwei Werke auf den Tasteninstrumenten in der Kirche. Damit enden die Orgelmusiken zur Sommerpause. Die nächste Burgauer Orgelmusik findet dann am 12. August, um 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden für die Orgel gesammelt.