Jena. Forderung: Leerstand beenden. Die Polizei ist vor Ort. Auch mehr und mehr Unterstützer der Aktivisten versammeln sich.

Aktivisten haben am Morgen ein leerstehendes Haus in der Lessingstraße 1 in Jena besetzt. Wie viele Personen sich in der ehemaligen Klinik für Urologie befinden, sei noch unklar. Vor dem Gebäude versammeln sich immer mehr Unterstützer der Besetzung. Etwa 30 Unterstützer sind bereits vor Ort.

Der Zentrale Vollzugsdienst (ZEVD) der Stadt, das Ordnungsamt sowie die Polizei sind vor geraumer Zeit ebenfalls an der Landesimmobilie eingetroffen. Laut Besetzer-Schreiben steht das Gebäude seit bereits sieben Jahren leer. Die Forderung der Aktivisten ist es, den Leerstand zu beenden. Es sei „inakzeptabel“ solch „große Gebäude“ in einer Stadt mit hohem Bedarf an Wohnraum leer stehen zu lassen, heißt es in einem Schreiben der Besetzer.