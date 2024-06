Jena. Dr. Uta Biedermann erhält den Lehrpreis der Fachschaft Medizin

„Man lernt am besten durch Begeisterung“, sagt Dr. Uta Biedermann. Und genau diese kann die Fachärztin für Anatomie für ihr Fach vermitteln. Die Fachschaft Medizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena zeichnet die Leiterin der Prosektur am Institut für Anatomie deshalb mit ihrem diesjährigen Lehrpreis aus. Fast 500 Studierende hatten sich an der Online-Abstimmung beteiligt, aus der Uta Biedermann mit deutlichem Abstand als Siegerin hervorging.

Die Anatomie gehört zu den klassischen großen Grundlagenfächern der Vorklinik, die die angehenden Ärztinnen und Ärzte zu Beginn ihres Studiums lernen. Seit 25 Jahren lehrt Uta Biedermann den Jenaer Medizinstudierenden das Fach Anatomie. Wichtig ist ihr dabei, die anatomischen Fakten immer gleich mit der jeweiligen klinischen Bedeutung zu vermitteln – wie ändert sich die Anatomie bei einer Erkrankung und was heißt das für deren Erkennung und Behandlung? Das schätzen auch die Studierenden, insbesondere in den klinischen Vorlesungen für Erstsemester, die Uta Biedermann organisiert und die von Fachärzten wie Chirurgen oder Orthopäden gemeinsam mit der Anatomin gestaltet werden. Uta Biedermann sucht gern anschauliche Vergleiche und nutzt jetzt die digitalen Bilder und Modelle, obwohl sie auch gern an Rollbildern erklärt hat, die sie aus dem eigenen Studium kannte.

Anatomie als Wochen-Highlight

„Frau Dr. Biedermann hat uns Erstis zu Studienbeginn mit ihrer lockeren, authentischen und anschaulichen Lehrweise die Anatomie so nähergebracht, dass man keine Angst vor der Schwierigkeit und Komplexität haben musste. Ich habe mich jede Woche auf die Vorlesungen von Frau Biedermann gefreut. Sie waren für mich auch durch ihre aufgeschlossene und fröhliche Ausstrahlung ein Wochen-Highlight,“ so lautet eine der Begründungen für ihre Nominierung, die zeigt, wie hoch verdient die Auszeichnung ist. „Wir wollen diejenigen würdigen, die durch ihre Ideen, herausragende Methoden oder besonderes Engagement Akzente im Medizinstudium Jena setzen“, beschreiben Theresa Döpping und Sam Quaas von der Fachschaft die Motivation für den Preis.

Leider lässt die räumliche Situation der Anatomie nicht zu, neben den Lehrveranstaltungen für die Human- und Zahnmedizin weitere Angebote für medizinnahe Studiengänge oder für Medizinfachberufe zu entwickeln. „Die Nachfrage und die Bereitschaft dafür sind da“, versichert Uta Biedermann, „auch Workshops in der ärztlichen Weiterbildung würden wir gern mehr anbieten können.“

Seit 2010 vergibt die Fachschaft Medizin einen Preis an Lehrende für ihr besonderes Engagement. Die 500 Euro Preisgeld stellt traditionell der Förderverein des Universitätsklinikums zur Verfügung. benannt ist der Lehrpreis ist nach dem ersten Dekan der Medizinischen Fakultät an der Universität Jena, Janus Cornarius, er übersetzte die Studienliteratur seiner Zeit vom Griechischen ins Lateinische, und ermöglichte so den Medizinstudenten im 16. Jahrhundert den Zugriff auf eine Vielzahl von Büchern.

