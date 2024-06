Jena. Kunstblut, Verletzte und ein eingeklemmter Fahrradfahrer: Eine der größten Einsatzübungen der vergangenen Jahre wurde auf dem Betriebshof organisiert.

Ein großes Aufgebot an Blaulicht-Fahrzeugen rückte am Samstag auf den Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs aus. 100 Einsatzkräfte der Jenaer Feuerwehren und Rettungskräfte waren beteiligt, teilt die Sprecherin des Nahverkehrs mit. Die blutenden Personen und das zerschrottete Auto warenglücklicherweise nur Teil einer Einsatzübung, die in dieser Größenordnung zuletzt vor zehn Jahren organisiert worden sei.

„Ziel der Übung war, die Durchführung von Menschenrettung, technischer Hilfeleistung und rettungsdienstlicher Versorgung bei Unfällen mit Straßenbahnen abzustimmen und die Zusammenarbeit an allen Schnittstellen zu trainieren“, heißt es.

Szenario: Radfahrer unter Bahn eingeklemmt

Eine Straßenbahn des Typs GT6M ist bei der Übung mit einem Auto und einem Fahrrad zusammengestoßen. In der Straßenbahn wurden 15 Personen und im Pkw drei Menschen. verletzt Den unter der Straßenbahn eingeklemmten Radfahrer mussten die Einsatzkräfte bergen - er war laut Szenario verstorben. Etwa 20 Medizinstudierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena unterstützten die Übung als Statisten für die Verletzten.

Die Übung sollte die Rettungskräfte darauf schulen, bei schweren Unfallereignissen mit Straßenbahnen koordiniert und effizient vorzugehen. Auch Auszubildenden des Rettungsdienstfachpersonals, Notfallsanitäter und Studierende konnten sich auf den Ernstfall vorbereiten.

Auch die neuen Lichtbahnen wurden genauer unter die Lupe genommen. Marco Lange (Teamleiter Qualitätssicherung beim Jenaer Nahverkehr und in der Feuerwehr Winzerla ehrenamtlich tätig) stellte den Kameraden die neuen Straßenbahnen vor und wies auf Besonderheiten bei Unfällen hin.

