Jena. Der Deutsche Fußball-Bund hat den Betrag festgelegt, mit dem die Jenaer in der ersten Runde rechnen dürfen.

Der FC Carl Zeiss Jena wird in dieser Saison eine niedrigere Startprämie im DFB-Pokal erhalten als in der vergangenen Spielzeit. Der Deutsche Fußball-Bund hat am Sonnabend beschlossen, die ausgeschütteten Gelder in dem Wettbewerb leicht zu senken.

Gab es im vergangenen Saison für jeden Starter in der ersten Hauptrunde einen Betrag von 215.600 Euro, sind es diesmal nur 209.453 Euro. Von diesen Einnahmen muss der FC Carl Zeiss Jena ein Viertel an den Thüringer Fußball-Verband für den Solidarfonds abtreten. Aus diesem erhalten die Vereine, die im Landespokal angetreten waren, eine Prämie. Am meisten Geld bekommt der unterlegene Finalist ZFC Meuselwitz, der etwa mit 10.000 Euro rechnen darf.

Prämien verdoppeln sich von Runde zu Runde

Sollten die Jenaer in die zweite Runde kommen, was angesichts des Gegners Bayer 04 Leverkusen, der deutsche Meister und Pokalsieger, nahezu aussichtslos erscheint, winkt ein Betrag von 418.906 Euro (Vorjahr: 431.200 Euro). Diese Summe würde dem Regionalligisten komplett zugutekommen. Im Achtelfinale gibt es 837.813 Euro, im Viertelfinale 1.675.625 Euro und im Halbfinale 3.351.250 Euro.

Auch interessant

Von der ersten Runde bis zum Halbfinale werden 67 Millionen Euro verteilt, hinzu kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale. „Die erneut partnerschaftliche Abstimmung zwischen DFB und DFL zeigt einmal mehr die Einheit zwischen Profis und Amateuren“, sagt Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung. „In ihr drückt sich auch die Attraktivität dieses Formats und des DFB-Pokals als Wettbewerb aus. Dieses Ergebnis freut mich insbesondere für die teilnehmenden Amateurvereine, für die sich mit den Einnahmen aus dem DFB-Pokal zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.“

FC Carl Zeiss spielt am 28. August gegen Bayer Leverkusen

Das Erstrundenspiel des FC Carl Zeiss gegen Bayer Leverkusen findet am Mittwoch, 28. August, statt. Anstoß ist um 18 Uhr in der Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld.

