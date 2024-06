Jena. Ein Unbekannter hat einen Mann in der Jenaer Straßenbahn mit einer Schnapsflasche geschlagen. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei.

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 17.45 Uhr einen Mann in einer Straßenbahn der Linie 2 in Jena verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein aktuell noch unbekannter Mann, der Mitte bis Ende 20 Jahre alt ist, mit Brille und kurzen Haaren, mit einer Schnapsflasche geschlagen. Der Mann wurde an der Lippe verletzt.

Der Täter verließ nach der Tat die Straßenbahn an der nächsten Haltestelle. Eine Zeugin beschrieb den Täter als ungefähr 30 Jahre alt, 180 bis 190 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Wollmütze und eine kurze Hose mit Tarnfarben und ein schwarzes T-Shirt. Laut Aussage der Zeugin habe der Täter so gewirkt, als sei er alkoholisiert.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Zeugen werden gebeten, sich unter 03641 810 bei der Polizei Jena zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Ein blauer Peugeot 507 hat am Freitag kurz nach 13 Uhr in der Saalbahnhofstraße einen Parkplatz blockiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war es nicht möglich, den Parkplatz zu befahren.

Als die Polizei kam, saß ein 61-jähriger Mann im Fahrzeug. Er war nach Angaben der Polizei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zum Zeitpunkt der Kontrolle befand sich ein schwarzes Fahrschulauto im Bereich der Saalbahnhofstraße, das aufgrund der Verkehrssituation rückwärtsfahren musste. Der Fahrlehrer und der Schüler werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 81124 zu melden, um möglicherweise noch etwas zur Sache sagen zu können.

Handtasche aus Auto gestohlen

Unbekannte haben in Jena das Auto einer Frau aufgebrochen, während sie auf dem Nordfriedhof war. Nach Angaben der Polizei schlugen die Diebe eine Seitenscheibe ein und stahlen eine Handtasche. Die Ermittlungen laufen.

Hinweise zur Tat, die sich Donnerstag zwischen 17 und 17.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Jena entgegen.

