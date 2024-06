Jena. Die Geschäfte beim Jenaer Medizintechnikhersteller laufen schlechter als erwartet. Was das für Folgen hat.

Die in Jena angesiedelte Carl Zeiss Meditec AG hat am Montag die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert und will Sparmaßnahmen ergreifen.

Demnach soll der Gesamtumsatz im bis 30. September 2024 laufenden Geschäftsjahr um 100 bis 150 Millionen Euro unter der bisherigen Prognose liegen und etwa zwei Milliarden Euro erreichen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll deutlich unter dem Vorjahresniveau von 348,1 Millionen Euro liegen. Demnach strebt das Unternehmen nun ein Ebit zwischen 215 und 265 Millionen Euro an, wie die Gesellschaft am Montag in Jena mitgeteilt hat. Die Werte sind jeweils ohne den Beitrag aus dem Erwerb des niederländischen Dutch Ophthalmic Research Center gerechnet.

Das sind die Gründe fürs schwächere Geschäft

Als Grund benennt der Medizintechnik-Anbieter die schwache Geschäftsentwicklung. In den Monaten April und Mai 2024 seien in Summe Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis vor Zinsen und Steuern hinter dem Vorjahr zurückgeblieben. Die Ursachen für die schwache Entwicklung des Auftragseingangs und des Umsatzes liegen laut Zeiss Meditec hauptsächlich im Gerätegeschäft, das unter einem restriktiven Investitionsklima bei wichtigen Kundengruppen, insbesondere in Nordamerika, leide.

Darüber hinaus sei die wichtige Sommer-Saison für refraktive Operationen in China bisher nur langsam angelaufen – die Bestellungen für refraktive Verbrauchsmaterialien blieben im dritten Quartal bisher hinter den Werten des Vorjahres zurück. Die langsamer als erwartet verlaufende Einführung der neuen staatlichen Vergabesysteme für Intraokularlinsen in China verursache ebenfalls zusätzlichen Gegenwind für Umsatz und Ergebnis.

Wo die Unternehmensleitung sparen möchte

In Reaktion auf das schwächere Marktumfeld kündigt die Unternehmensleitung Maßnahmen zur Senkung der operativen Kosten, vor allem in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie Forschung und Entwicklung an. Die Carl Zeiss Meditec AG rechnet für das kommende Geschäftsjahr 2024/25 mit Wachstum, unterstützt durch die Einführung innovativer neuer Produkte in Schlüsselmärkten. Mittelfristig seien weiteres Wachstum mindestens so schnell wie die zugrundeliegenden Märkte sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von einem Fünftel des Umsatzes das Ziel.

